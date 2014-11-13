调查：绝大多数日本企业要求安倍推迟增税

路透东京11月13日 - 路透调查显示，绝大多数日本企业要求首相安倍晋三推迟或取消增税计划。这一结果突显出，企业担心加税可能让日本脆弱的经济复苏脱轨。

有关安倍将很快宣布推迟加税的预期不断升温，路透企业调查发现，将近四分之三的大型企业认为经济过于疲弱，无法承受定于2015年10月的再次加税。

为遏制公共债务的增加，政府4月将消费税率由5%上调至8%，且计划于明年10月上调至10%。

4月消费税的上调已令日本经济在第二季陷入全球金融危机以来最差表现。安倍曾表示在决定是否如期上调消费税前将关注第三季国内生产总值(GDP)数据，该数据定于周一公布。

周三有报导称首相安倍晋三将推迟上调消费税以支撑经济，并提前举行选举。

“在消费并未如期复苏的情况下坚持上调消费税，会带来很大风险，”接受此次路透调查的一制造业高管称，“最好能延后。”

这次调查是在10月27日至11月10日间进行的，并没有全面反映日本央行10月31日放宽货币政策的因素，该举措令市场意外，并推高日股削弱日圆。

欲浏览企业对上调消费税的看法，请点选：link.reuters.com/rap43w

**日益忧心**

250家回答消费税问题的企业中，有72%称日本经济无法应付明年计划中的再一次调升消费税，28%企业回答可以。

最近几个月，日本企业益发对明年拟上调的消费税感到忧心。此前一连串疲软经济数据凸显出，4月上调后所造成的冲击大于预期。

有三分之一企业表示，希望政府延后一年再上调消费税；四分之一受访企业希望推迟一年半或者更久，10%企业希望取消加税。

“首要任务应该是终结通缩，”一位服务业主管说。这项路透月度调查的受访者是匿名的。

“加税必须等到物价和薪资回升到人们对通胀有感的程度，否则经济可能受打击。”

只有16%的受访企业预计明年会提高其商品与服务的价格，28%的企业没有提价打算，57%的企业尚未作出决定。这一结果突出表明，企业对通胀上升和经济持续增长持怀疑态度。

“安倍经济学”希望通过刺激企业获利、物价与薪资进入可持续的上涨周期，将日本带离15年来通缩与经济增长疲弱的境地。

但调查中只有2%的企业表示，他们明年的加薪幅度会超过今年，31%预测加薪幅度与今年持平，11%表示幅度要小于今年，还有14%称根本就不会加薪。

上月的调查结果显示，20%受访企业认为经济已经为再次增税做好了准备，33%认为经济尚无法经受加税考验，其余企业没有表态。

此外，路透短观调查显示，日本11月企业信心增强，为三个月来首次，但预计未来情况将再次恶化。服务业企业信心连续第二个月下滑，跌至一年低点，因零售商持续因4月上调消费税而受挫。(完)

(编译 郑茵/孙茉莉/李婷仪 审校 戴素萍/白云/龚芳)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。