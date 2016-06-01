日本首相安倍料推迟上调消费税 不提前举行选举

路透东京6月1日 - 日本首相安倍晋三周三料宣布，政府将把上调消费税的时间推迟两年半，但可能会屈从于执政联盟其他党派的压力，不提前举行大选。

推迟加税已在外界的普遍预期当中，将受到选民欢迎；日本7月将举行参议院选举。但对于安倍抑制日本巨额公共债务、并为不断上升的社会福利开支融资的计划而言，推迟加税也会引发一些质疑之声。

“从经济角度讲，市场可能会把推迟加息看作是有利促进内需的意外之举，”安本资产管理公司驻新加坡宏观经济研究员Jin Yang表示。

政府官员曾表示，安倍并未放弃到2020年4月止的财年实现基本预算盈余以抑制公共债务的承诺。日本政府债务相当于该国年度经济产出的两倍有余。

但这一目标似乎难以实现，即便政府仍乐观地认为未来数年的经济平均实质增速达到2%。

安倍还需要向选民解释，他计划如何弥补推迟加税至2019年10月导致的资金缺口，并继续承诺加大对老年人的扶持力度。(完)