日本首相安倍考虑推迟两年上调消费税--读卖新闻

路透东京5月27日 - 据日本读卖新闻周五报道，日本首相安倍晋三正在考虑推迟两年上调消费税，而原计划上调时间为2017年4月。

报道称，安倍晋三即将向日本财务大臣麻生太郎以及执政联盟其他党派领导人表达自己的想法。报导未说明消息来源。

上述决定或将在七国集团(G7)峰会后作出，目前安倍晋三正在日本西部主持G7峰会，会上他告知各国领导，全球经济可能濒临与雷曼兄弟倒闭同等级别的金融危机。(完)