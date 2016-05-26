日本首相安倍考虑推迟两年上调消费税--读卖新闻

英国央行总裁卡尼称英国经济越发依赖强劲的消费者支出
路透伦敦1月16日 - 英国央行总裁卡尼周一称，今年他将密切关注英国消费者支出，看看面对通胀上升，自去年6月公投脱欧以来出现的旺盛消费需求是否会持续。
路透东京5月27日 - 据日本读卖新闻周五报道，日本首相安倍晋三正在考虑推迟两年上调消费税，而原计划上调时间为2017年4月。
报道称，安倍晋三即将向日本财务大臣麻生太郎以及执政联盟其他党派领导人表达自己的想法。报导未说明消息来源。
上述决定或将在七国集团(G7)峰会后作出，目前安倍晋三正在日本西部主持G7峰会，会上他告知各国领导，全球经济可能濒临与雷曼兄弟倒闭同等级别的金融危机。(完)
(编译 孙国玉；审校 徐文焰)
路透伦敦1月16日 - 英国央行总裁卡尼周一称，今年他将密切关注英国消费者支出，看看面对通胀上升，自去年6月公投脱欧以来出现的旺盛消费需求是否会持续。
路透柏林1月16日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)就贸易保护主义政策的危险性向美国候任总统特朗普(Donald Trump)发出警告。
路透伦敦1月17日 - 一项调查周二显示，英国企业对其投资计划越来越谨慎，英国打算脱离欧盟将会如何影响到今年的经济令这些企业感到担忧。