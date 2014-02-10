安倍亲信舛添要一当选东京都知事

路透东京2月10日（记者 Linda Sieg） -获得日本首相安倍晋三支持的前厚生劳动大臣舛添要一周日当选东京都知事。

65岁的舛添要一以明显优势胜出，得票超出两名主要竞争对手的总和。

舛添要一的竞争对手包括76岁的前首相细川护熙，后者得到了前首相小泉纯一郎的支持，小泉反对安倍的核能政策。

细川护熙得票率排名第三，排名第二的是律师宇都宫健儿，后者亦反对核电。此次选举的投票率仅46.14%，是历史第三低水准。

舛添要一对支持者说：“我会让东京成为世界第一城市。我希望致力于社会保障、灾难准备和经济发展，尤其要让东京2020年夏季奥运会大获成功。”

舛添要一在竞选中未将能源政策作为首要重点，但称中长期而言日本应降低对核电的依赖。在成功当选后，他重申这一立场，并称希望提高可再生能源在东京电力供应中的比重。

安倍对舛添要一当选表示欢迎，并称二人将齐心协力，确保2020年夏季奥运会成功举办。（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

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