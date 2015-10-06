安倍晋三称TPP协定达成将惠及日本和亚太地区

路透东京10月5日 - 日本首相安倍晋三周一对跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)的达成表示欢迎，称这不仅使日本受惠，还将惠及亚太地区。

“这是个重大成就，不仅仅对于日本，还关乎亚太区的未来，”安倍在协议达成后不久对记者表示。

一位了解谈判的官员周一表示，太平洋各国贸易部长达成的TPP协定将削减12个参与国的贸易壁垒，并设定通用标准。(完)