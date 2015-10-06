安倍晋三称TPP协定达成将惠及日本和亚太地区

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透东京10月5日 - 日本首相安倍晋三周一对跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)的达成表示欢迎，称这不仅使日本受惠，还将惠及亚太地区。
“这是个重大成就，不仅仅对于日本，还关乎亚太区的未来，”安倍在协议达成后不久对记者表示。
一位了解谈判的官员周一表示，太平洋各国贸易部长达成的TPP协定将削减12个参与国的贸易壁垒，并设定通用标准。(完)
(编译 李春喜; 审校 王洋)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。