安倍晋三称若无美国参与TPP协定将毫无意义

路透布宜诺斯艾利斯11月21日 - 日本首相安倍晋三周一在布宜诺斯艾利斯举行的一场记者会上表示，跨太平洋伙伴关系协定(TPP)若无美国参与，将是毫无意义的。

安倍表示，本月稍早美国大选结束后，TPP协定参与国当中并没有哪个国家推迟该协定在国内的审批进度或是采取放弃。(完)