安倍晋三称若无美国参与TPP协定将毫无意义

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透布宜诺斯艾利斯11月21日 - 日本首相安倍晋三周一在布宜诺斯艾利斯举行的一场记者会上表示，跨太平洋伙伴关系协定(TPP)若无美国参与，将是毫无意义的。
安倍表示，本月稍早美国大选结束后，TPP协定参与国当中并没有哪个国家推迟该协定在国内的审批进度或是采取放弃。(完)
(编译 郑茵 审校 杜明霞)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。