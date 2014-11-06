日本将努力尽快促成TPP贸易协议--首相安倍

路透东京11月6日 - 日本首相安倍晋三周四表示，在周末于北京举行的贸易部长会议之前，日本将努力突破亚太区域贸易谈判的僵局。

安倍周四在内阁官员会议中表示，周六在北京举行的部长级会议“对提早完成成跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)贸易谈判很重要”。

“日本将积极对及早结束(谈判)做贡献，”他说。

由于美日双边谈判陷入僵局，TPP谈判停顿。日美两国间的分歧主要在美国进入日本农产品市场的问题上。

日本经济财政大臣甘利明在会议后对媒体称，日本将于其它TPP参与国合作以达成协议。(完)

(编译 李婷仪/王洋; 审校 蔡美珍/艾茂林)

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