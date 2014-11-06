日本将努力尽快促成TPP贸易协议--首相安倍

欧元受欧元区通胀数据带动上涨 美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透东京11月6日 - 日本首相安倍晋三周四表示，在周末于北京举行的贸易部长会议之前，日本将努力突破亚太区域贸易谈判的僵局。
安倍周四在内阁官员会议中表示，周六在北京举行的部长级会议“对提早完成成跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)贸易谈判很重要”。
“日本将积极对及早结束(谈判)做贡献，”他说。
由于美日双边谈判陷入僵局，TPP谈判停顿。日美两国间的分歧主要在美国进入日本农产品市场的问题上。
日本经济财政大臣甘利明在会议后对媒体称，日本将于其它TPP参与国合作以达成协议。(完)
(编译 李婷仪/王洋; 审校 蔡美珍/艾茂林)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。