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时事要闻 | 2017年 1月 20日 星期五 13:26 BJT

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系

路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。

“日美同盟过去是、现在是并且将来也是我们国家外交和安全政策的基石。这是一条不会变的原则，”安倍晋三在例行国会会议开始时发表政策演说称。

“我希望尽快访问美国，与新任总统特朗普一道进一步强化同盟关系。”

在演说中，安倍重申支持跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。(完)

(编译 王兴亚；审校 杜明霞)

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