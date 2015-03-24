白宫称安倍4月将访美 磋商安全和贸易议题

美国总统奥巴马下月将在白宫与日本首相安倍晋三会晤，预计双方会谈将聚焦于携手应对中国日益上升的影响力、以及寻求敲定跨太平洋战略经济伙伴协定（TPP）。白宫称，安倍访美之行将持续8天，4月28日将到访白宫，同奥巴马就一系列经济与安全议题进行磋商，两人还将共进国宴。路透