香港《经济日报》：安倍提前大选 保相位难救经济

（11月19日社评）

日本首相安倍昨押后加消费税，并解散国会提前大选，惟日本人只能在烂苹果堆中选择。日本改革不前，安倍纵延政治生命，亦只能续靠日央加码印钞为经济吊命，环球热钱势更滥。

安倍晋三昨向日本政坛下战书，除将消费税由8%加至10%的时间，由明年10月押后至2017年4月外，更解散国会众议院，提前下月中大选。若执政自民党胜选，本来尚余2年任期的安倍，便有机会再保住相位4年。

不无讽刺的是，不少外国执政党提前大选，大多是趁民望高企乘胜追击，惟安倍正受多名内阁成员的献金丑闻困扰，复遭日本经济再陷衰退的打击，其支持率由前年底上任时逾60%，现已跌至约40%，提前大选可说兵行险着。

惟老谋深算的安倍仍敢押注，应因他看穿了日本政治的游戏规则。日本国民对政府面孔如车轮转早已麻木，因不断换人仍无法打破经济长期迷失，日本国民深知纵再改选国会，只是在烂苹果堆中，尽量挑一个不太烂的，是没有选择中的无奈选择。

安倍趁在野民主党民望更低残、较自民党大幅落后近二十个百分点之际，宣布提前大选，反正自己民望虽不济，但对手更不济。

然而，就算安倍能延长其政治生命，日本经济死结仍难解开，因消费税加或不加，恐怕都是绝路。

安倍若要力挽狂澜，关键看他能否利用国会改选再凝聚民气，推动未竟全功的结构改革，如加入跨太平洋伙伴协定（TPP），进一步开放市场、打破终身雇用制，活化劳动市场等，为经济注入活水。惟安倍民望高企时，上述改革仍顶不住既得利益者阻挠，他能否藉机获国民更大授权，力推改革？殊不乐观。

故安倍纵保相位，推改革有心亦恐无力，终归要面对现实，续靠日本央行不断印钞，为经济吊盐水。若如此，那刚加码至每年80万亿日圆的量宽，极可能要再加码。此或预视日圆弱势远未见底、全球泛滥热钱易增难减，但要医治日本长期迷失，仍药石无方。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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