香港《经济日报》：安倍提前大选 保相位难救经济

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（11月19日社评）
日本首相安倍昨押后加消费税，并解散国会提前大选，惟日本人只能在烂苹果堆中选择。日本改革不前，安倍纵延政治生命，亦只能续靠日央加码印钞为经济吊命，环球热钱势更滥。
安倍晋三昨向日本政坛下战书，除将消费税由8%加至10%的时间，由明年10月押后至2017年4月外，更解散国会众议院，提前下月中大选。若执政自民党胜选，本来尚余2年任期的安倍，便有机会再保住相位4年。
不无讽刺的是，不少外国执政党提前大选，大多是趁民望高企乘胜追击，惟安倍正受多名内阁成员的献金丑闻困扰，复遭日本经济再陷衰退的打击，其支持率由前年底上任时逾60%，现已跌至约40%，提前大选可说兵行险着。
惟老谋深算的安倍仍敢押注，应因他看穿了日本政治的游戏规则。日本国民对政府面孔如车轮转早已麻木，因不断换人仍无法打破经济长期迷失，日本国民深知纵再改选国会，只是在烂苹果堆中，尽量挑一个不太烂的，是没有选择中的无奈选择。
安倍趁在野民主党民望更低残、较自民党大幅落后近二十个百分点之际，宣布提前大选，反正自己民望虽不济，但对手更不济。
然而，就算安倍能延长其政治生命，日本经济死结仍难解开，因消费税加或不加，恐怕都是绝路。
安倍若要力挽狂澜，关键看他能否利用国会改选再凝聚民气，推动未竟全功的结构改革，如加入跨太平洋伙伴协定（TPP），进一步开放市场、打破终身雇用制，活化劳动市场等，为经济注入活水。惟安倍民望高企时，上述改革仍顶不住既得利益者阻挠，他能否藉机获国民更大授权，力推改革？殊不乐观。
故安倍纵保相位，推改革有心亦恐无力，终归要面对现实，续靠日本央行不断印钞，为经济吊盐水。若如此，那刚加码至每年80万亿日圆的量宽，极可能要再加码。此或预视日圆弱势远未见底、全球泛滥热钱易增难减，但要医治日本长期迷失，仍药石无方。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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