《文汇报》：安倍歌颂战犯 挑战国际良知

（8月28日社评）

日本《朝日新闻》昨日报导，日本首相安倍晋三曾多次以自民党总裁名义，向追悼二战后被处刑的甲级、乙级及丙级战犯的法事发唁电，包括今年4月在唁电中为战犯歌功颂德，赞扬战犯「赌上自己的灵魂，成为祖国的基石」。日本军国主义对亚洲及世界人民造成深重灾难，安倍以唁电美化侵略历史，挑战联合国对战犯的正义审判，不但有违人类公义道德，是对国际良知的严重挑战，更企图推翻二战后的国际秩序，暴露军国主义复辟的危险趋向。各国必须高度警惕日本军国主义死灰复燃。安倍公然与国际社会以及人类良知为敌，必将令自己陷入更加孤立的境地。

安倍发出唁电，露骨地歌颂战犯，肆意美化日本的侵略行为，激发各国民众公愤。安倍上月已经借解禁集体自卫权打破和平宪法的「约束」，本月又通过代理人向靖国神社供奉祭祀费，暴露安倍复辟军国主义的图谋。

安倍是历来首个在任期间发出唁电的日本首相。虽然安倍强调唁电以自民党总裁名义发出，但日本军国主义在侵华战争中犯下残暴罪行，铁证如山，面对昭然若揭的史实，任何有良知的人，都不可能对犯下滔天罪行的战犯形容为「祖国基石的殉难者」，甚至认同对这些战犯的战后审判是「报复行为」。安倍作为现任首相，发出歌颂战犯的言论，是挑战人类良知以及二战后的国际秩序。安倍歌颂战犯的泯灭人性言行，必然会遭到各国热爱和平的人民的一致反对。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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