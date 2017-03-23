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时事要闻 | 2017年 3月 23日 星期四 09:50 BJT

日本森友学园理事长称他收到过安倍晋三夫人100万日圆捐款

路透东京3月23日 - 森友学园理事长笼池泰典周四在国会作证称，2015年他收到首相安倍晋三夫人100万日圆捐款。

“这是一个荣誉，所以我记得很清楚，”笼池泰典表示，并称他收到了首相夫人安倍昭惠的捐款信封。

日本首相否认安倍昭惠代表他向学校捐款100万日圆。

安倍还表示，他与妻子都未介入该校的低价购地交易。(完)

(编译 王颖；审校 龚芳)

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