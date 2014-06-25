日本首相安倍敦促企业加强女性劳动力的作用

路透东京6月24日（记者 Tetsushi Kajimoto/Antoni Slodkowski） - 日本首相安倍晋三周二敦促日本商业领袖采取更多措施加强女性劳动力的作用，这料是他当天晚些时候公布的新增长策略的重要支柱。

安倍上台一年半，誓言结束通缩，通过宽松货币政策、财政支出和改革实现可持续增长。他将阐述被称为“第三支箭”的长期经济政策的最新部分。

方案将包括采取措施增加女性劳动力的作用，这被视为是解决日本劳动力数量下降问题的关键点。

安倍在与商业领袖举行的会议中敦促企业设立提拔女性高管的目标，并在年报中披露有关进程的信息。

他还表示，政府将进行必要的法律调整，以提高女性员工在中央政府、地方政府和企业中的比例。

“我们希望尽快行动。”安倍说道。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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