日媒称安倍计划在亚非峰会期间与习近平会晤

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透4月22日 - 日本共同社报道称，日本首相安倍晋三计划在印尼首都雅加达召开的亚非峰会期间，与中国国家主席习近平会晤。这是全球第二大和第三大经济体紧张关系出现缓和的最新迹象。
由于战争宿仇、领土纠纷及区域性竞争，中日关系近几年变得僵硬。两国领导人曾在去年底会面，此次会晤将促进双方慎重修复友好关系。(完)
(编译 王兴亚；审校 许娜)
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路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。