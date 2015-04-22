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时事要闻 | 2015年 4月 22日 星期三 10:34 BJT

日媒称安倍计划在亚非峰会期间与习近平会晤

路透4月22日 - 日本共同社报道称，日本首相安倍晋三计划在印尼首都雅加达召开的亚非峰会期间，与中国国家主席习近平会晤。这是全球第二大和第三大经济体紧张关系出现缓和的最新迹象。

由于战争宿仇、领土纠纷及区域性竞争，中日关系近几年变得僵硬。两国领导人曾在去年底会面，此次会晤将促进双方慎重修复友好关系。(完)

(编译 王兴亚；审校 许娜)

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