安倍称日本与中韩关系非常重要

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透东京12月26日 - 日本首相安倍晋三周四在参拜靖国神社后表示，与中国和韩国的关系非常重要。
“我希望有机会向中国和韩国说明，加强关系符合各国利益，”安倍晋三在参拜靖国神社后对记者表示。
中国就日本首相参拜靖国神社向日方提出强烈抗议和严厉谴责。外交部网站刊登新闻稿引述外交部发言人秦刚的话并称，日本领导人此举再次在历史问题上制造严重事端，给两国关系改善发展造成了新的重大政治障碍。
“日方必须承担由此造成的一切后果。”他称，“我们严正敦促日方信守反省侵略历史的承诺，采取措施纠正错误，消除恶劣影响，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。”(完)
(编译 张涛；审校 张荻)
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路透华盛顿/北京3月30日 - 美国总统特朗普周四发表推文称，美国不能再容忍大规模贸易逆差和就业岗位流失的状况，给下周中美两国元首的首次会晤定下紧张基调。
路透华盛顿3月30日 - 美国政府的一份谈判目标草案显示，在重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)时，特朗普政府将追求税收平等，并将要求在加拿大和墨西哥产品涌入美国、并对美国行业构成“严重伤害威胁”时，可以重新开征关税。