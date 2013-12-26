安倍称日本与中韩关系非常重要

路透东京12月26日 - 日本首相安倍晋三周四在参拜靖国神社后表示，与中国和韩国的关系非常重要。

“我希望有机会向中国和韩国说明，加强关系符合各国利益，”安倍晋三在参拜靖国神社后对记者表示。

中国就日本首相参拜靖国神社向日方提出强烈抗议和严厉谴责。外交部网站刊登新闻稿引述外交部发言人秦刚的话并称，日本领导人此举再次在历史问题上制造严重事端，给两国关系改善发展造成了新的重大政治障碍。

“日方必须承担由此造成的一切后果。”他称，“我们严正敦促日方信守反省侵略历史的承诺，采取措施纠正错误，消除恶劣影响，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。”(完)

(编译 张涛；审校 张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。