靖国神社秋季大祭开始 安倍晋三祭献供品

路透东京10月17日 - 日本共同社周五报导称，日本首相安倍晋三向靖国神社祭献供品。安倍此举可能导致他推动同中国和韩国领导人进行双边会晤的努力变得复杂化。

安倍目前在米兰出席亚欧峰会。他曾在2013年12月参拜靖国神社，此举激怒了中国和韩国。

但安倍希望在11月北京APEC会议期间，与中国国家主席习近平以及韩国总统朴槿惠会面，以改善日本同中国及韩国的关系。

日本靖国神社周五起开始举行例行秋季大祭，其他日本议员预计会在周五前往靖国神社参拜，当中可能包括一两名内阁部长。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。