靖国神社秋季大祭开始 安倍晋三祭献供品

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京10月17日 - 日本共同社周五报道称，日本首相安倍晋三向靖国神社祭献供品。安倍此举可能导致他推动同中国和韩国领导人进行双边会晤的努力变得复杂化。

安倍目前在米兰出席亚欧峰会。他曾在2013年12月参拜靖国神社，此举激怒了中国和韩国。

但安倍希望在11月北京APEC会议期间，与中国国家主席习近平以及韩国总统朴槿惠会面，以改善日本同中国及韩国的关系。