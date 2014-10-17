靖国神社秋季大祭开始 安倍晋三祭献供品

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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(本文由路透中文网编译提供)
路透东京10月17日 - 日本共同社周五报道称，日本首相安倍晋三向靖国神社祭献供品。安倍此举可能导致他推动同中国和韩国领导人进行双边会晤的努力变得复杂化。
安倍目前在米兰出席亚欧峰会。他曾在2013年12月参拜靖国神社，此举激怒了中国和韩国。
但安倍希望在11月北京APEC会议期间，与中国国家主席习近平以及韩国总统朴槿惠会面，以改善日本同中国及韩国的关系。
日本靖国神社周五起开始举行例行秋季大祭，其他日本议员预计会在周五前往靖国神社参拜，当中可能包括一两名内阁部长。(完)
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