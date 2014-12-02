《Kimberley专栏》倘若安倍晋三赢得选举 日圆恐将成为输家

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley;编译 许娜

路透伦敦12月1日 - 在12月14日日本大选到来前，日圆跌势可能会放缓；可一旦选举因素消失，日圆可能会继续下挫。

日圆JPY=兑美元周一短暂跌至七年低位，因评级机构穆迪将日本主权债信用评等下调一个级距至A1，指因该国实现财政减赤目标的不确定性升高。

美元兑日圆自8月初以来上涨约18%，自10月底日本央行(BOJ)意外扩大刺激计划以来涨逾9%。

美元兑日圆走势及美联储和日本央行资产负债表对比图表：link.reuters.com/sah55t

日本薪资增长未能与通胀同步，部分归因于日圆下跌推高进口价格。有鉴于此，日本政界人士很可能在竞选期间努力阻止日圆下跌。

据日本厚生劳动省最新数据，10月实质薪资较上年同期下降2.8%，延续2013年7月以来的下滑趋势。

实质薪资减少完全不是一个拉票理由。

不过，倘若首相安倍晋三保住权力，就像民调结果显示的那样，那么未来的政策势必将延续当前路线，日圆也将因而持续疲软。

安倍已把此次选举称为是对“安倍经济学”复兴策略的一次全民公投。

“真的还有其他办法么？这就是我们想对所有人提出的问题，”他在11月21日表示。

与此同时，主要反对党--日本民主党(DPJ)对于提出其它愿景来吸引选民，似乎也没那么有信心。

所以，想象一下如果安倍政府在12月15日选举中获得日本人民的肯定，并把这当作是对安倍经济学的支持，那么会有怎样的场景吧。

财政和结构性政策改革将继续与日本央行的超宽松货币政策一起发挥效力。央行目前正竭力争取实现2%的通胀率目标。

上周五公布的数据显示，日本10月核心消费者物价指数(CPI)同比增幅连续第三个月放缓，突显了日本央行面临的巨大挑战。

所以作为一个附带的结果，以上推动日圆下跌的所有因素都可能在12月14日再度发力。(完)

(译文审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。