香港《经济日报》：安倍保政治前途 难放纵强日圆

（4月11日社评）

日圆兑美元滙价在个多星期内抽升近半成，在美元偏弱下，日圆很可能续成泛滥游资炒作挟升目标。惟日圆转强，正正砸中首相安倍晋三的痛脚，他为保政治前途，势力遏日圆趋升。

日央犹豫美元回软 日圆被挟升

日圆上周曾高见1美元兑107.67日圆，创近17个月高位，单是上周已累升3%，就算日本政府出口术暗示将干预滙市，亦只能稍遏日圆至约108水平。现时环球热钱仍极泛滥，适逢日本央行对是否加码量宽犹豫不决、市场对美国加息预期又降温，美元滙价暂回软，游资遂以「避险」为藉口，趁机舞高日圆滙价以图利。

日圆滙价转强，却正砸中安倍晋三的痛脚。皆因安倍经济学的三枝箭中，现时只剩弱日圆这枝箭单天保至尊，实不容有失。

安倍其中一枝箭是声言力推结构改革，包括释放女性劳动力。惟近日日本便因托儿设施严重不足，妇女难重返职场，惹全国反弹。反映要打破日本社会种种规范限制，推动改革，实说易行难。

安倍另一枝箭是声言力增政府开支，以谷经济，惟日本债台高筑，安倍亦徒叹无米之炊。如今年政府预算表面上虽创96.72万亿日圆的历史新高，实仅较去年微增三千多亿日圆，安倍更坚持明年4月将消费税由8%升至10%，以挖肉补疮。

相比之下，弱日圆这枝箭的正面作用明显得多。安倍在2012年底上任以来，日圆兑美元滙价约80，一度贬至去年中的125，除刺激日本资产市场尤其股市，制造财富效应，更吸引大量游客访日「爆买」。惟日圆滙价自去年中触底渐回升，日本经济动力亦渐减，如日股已较去年中高位蒸发近四分一，市场更料日本上季经济负增长，加上去年第四季萎缩1.4%，即日本再陷衰退。若日圆持续走强，势进一步挫伤日股、出口与旅游，重创经济。

经济受累政治陷困 安倍难坐视

此对安倍实是严峻政治考验，因安倍支持度已跌穿4成，有调查更指近8成国民对感受不到经济好转，心怀不满。而日本参议院将在夏季改选，若日圆持续走强加深对经济的打击，势冲击执政自民党选情。若安倍放任日圆走强，俨如「政治自杀」。故可预视，安倍势不会放任日圆续强，日本政府与央行除出口术，下一步很可能直接干预滙市，遏抑滙价。安倍与炒家角力的胜负，除关系日本经济前途，更是安倍政治前途的关键之战。