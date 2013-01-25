“安倍经济学”加持 日企获利前景绽放光明

路透东京1月25日 - 日圆急剧下跌已点亮日本股市前景,分析师纷纷调高对汇率敏感的出口企业获利预期,外资向日股注入170亿美元,创2010年以来最大月度资金流入.

约60%的日本上市企业以出口业务为重.从Nikon(7731.T)到日本大金(6367.T)均因为可望获得一次性的汇兑收益及商品定价更具竞争力的机会,而获得追捧.

2012年11月中迄今,日圆兑美元已下跌近11%至89日圆,反映出日本新任首相安倍晋三对更激进货币宽松政策的推动.安倍的意图是让日圆走软且使日本经济重新恢复活力.下周日本财报进入高峰时,投资者将密切注意日圆走软刺激企业获利的迹象.

汤森路透I/B/E/S数据显示,日本东证股价指数(TOPIX).TOPX一个月获利动能为3.6%,为八个月以来首次回升至正值.这表明在分析师对个股的评估中,调高评估的件数多于调低.

相比之下,去年11月东证指数获利动能为-10.9%.美国标普500指数.INX成份股企业1月获利动能为-3.6%,泛欧STOXX Europe 600指数成份股为-3.5%.

在券商看好最可能受惠于汇率变化的一长串企业名单中,包括住友重机械工业(6302.T)、信越化学工业(4063.T)、JFE控股(5411.T)以及小松制作所(6301.T).

分析师估计,日圆兑美元每贬值1日圆,所有日本上市公司经常性获利合计提高1%.

中长期来看,对于协助日本企业在价格上更能够与韩国三星电子(005930.KS)及中国联想集团(0992.HK)等对手竞争,日圆贬值十分关键.出口占日本国内生产总值(GDP)的三分之一.

汤森路透I/B/E/S数据显示,获利前景改善最明显的是汽车和零部件、电子产品、机械以及钢铁股.

日本运输设备行业类股.ITEQP.T获利动能自上月的-11.6%升至本月的28%.丰田汽车(7203.T)和本田汽车(7267.T)皆属于这个类股.

包括索尼(6758.T)和佳能(7751.T)在内的电子产品行业类股.IELEC.T1月获利动能,从上月的-15%升至4%.

摩根大通将东芝(6502.T)的投资评等上调两个级距,即自"减码"调高两个级距至"加码",因预期东芝将因日圆走软而有强劲获利.

汤森路透Datastream显示,依据未来12个月获利预估,东证指数市盈率(本益比)从两个月前的12升至13.6,但仍低于五年平均水平15.4.标普500指数12个月预估市盈率为13,STOXX Europe 600指数为11.8.

不过,分析师认为,如果日本政府继续推动宽松货币政策,尤其是在央行总裁白川方明今年4月下台后,日本股市还有进一步上涨空间.

法国兴业本周一份报告表示,就算日圆维持在当前水准,工业和基础材料类企业2014年3月止财政年盈收也料能高出预期许多.

兴业估计,若2013年日圆/美元平均在90日圆水准,日本企业获利年成长率平均将有60%,远高于市场预估中值18%.(完)

(编译 王湄;审校 蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。