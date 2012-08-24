《Abell专栏》规模膨胀带给苹果的负担

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John C. Abell 编译 程琳/戴素萍/徐文焰/李春喜
路透8月23日电---树起一座座没有意义的里程碑之後,苹果又创下一项最新成就--超越微软1999年的市值、成为全球迄今规模最大的公司.我这样说的意思是,多高才算高,多大才算大呢?我不禁自问,苹果赢到了什麽?
不过这确实让我再度思考成功的科技和互联网公司的经历.他们似乎处於这样一种轨道上,先是快速发展10到20年,然後被超越,变得过时,最後被喜新厌旧的人们遗忘.
大众就像是审判者,他们神化那些有前途有天赋的新生代,给他们加冕,允许他们烧钱(至少一段时间里如此),同时又对微软、甲骨文、Silicon Graphics和IBM等一大批既赚钱,又占主宰地位,只不过不那麽诱人的公司不屑一顾.
当然在我眼里,微软更像是IBM而不是Palm甚或索尼.这是哈佛大学肄业生最早开创的新兴公司之一,也是第一批产生富有员工(即微软百万富翁)的公司之一.在互联网热高峰时期的1999年12月,微软市值达到6,163.4亿美元这个美国史无前例的高位.(从某种层面来看,微软仍是这一纪录的保持者:微软经通胀调整後的市值是8,425亿美元,苹果要达到这个数字,才能成为这场毫无意义的纪录竞赛中确凿无疑的赢家.)
在1990年代末期的科技泡沫期间,有很多的企业有着不合理的估值,如今却是一毛不值.美国线上(America Online)AOL.N以42亿美元买下Netscape.雅虎以50亿美元买下Broadcast.com.而CMGI则以23亿美元收购AltaVista,并以每股逾100美元卖出Lycos.之後Terra以125亿美元收购了Lycos.
微软的估值比较实至名归.它几乎是全球所有电脑的动力来源,而且它的Office软体无所不在,这些事实也都没有变过.微软过去的风光并没有失色太多.
苹果能否避开做同样的事呢?
我认为答案是肯定的,因为反面的理由是微软注定会式微.
微软曾是且仍是一家企业.该公司多数的营收是来自於大型客户,像是企业用户,只要讨好他们,客户将很难轻易琵琶别抱.
这种情况造成微软自满,它们没有策略性动机去寻求创新,只要因循苟且就好.的确,微软晚了几年才参与这场网路盛宴,在1995年才推出网路浏览器,整整比Netscape晚了一年,而且要直到1999年才在市场上占得一席之地.
与之相较,苹果则一直是一家服务于消费者的公司.其经营模式与微软正好相反:苹果服务於一个喜好反复无常、流行风向变化莫测的人群,慢慢赢得人们的青睐,而这样一来也要艰难得多.想赢得成功,不光要不断推陈出新,还得在多数时候作出正确判断.
消费市场的不确定性,使得企业对企业的这种业务模式的确定性实际上逐渐受到压缩.使用资讯科技(IT)的人们不希望改变过多或者频繁升级换代.他们喜欢保持稳定,最多作些小改动,而非推出截然不同的新品.
苹果能躲过微软的命运吗?世上没有什麽可以天长地久,但也不要因此就不抱任何希望.如果有一天苹果在这个没有意义的里程碑上被别人超越,其原因肯定与微软被拉下头名宝座时不一样.苹果股价已经多次受到"根据传言买入,待确实消息传出时抛售"的策略影响,因此其在9月推出iPhone 5和预期中的iPad mini後,可能会有一些温和的卖压.然而并没有什麽理由让人相信,苹果新产品的销售表现会不及从前.
真正的问题在於,苹果什麽时候会江郎才尽?去年贾布斯的离世更加剧了这种担忧.我们难以想象,在苹果过去最成功也最令人难以预料的10年中,贾布斯亲手所培养出来的管理团队,是否能学得他独特天分的一两分.据称苹果在开发电视机,不过其最伟大的成功都来自於iPhone和重新构想的iMac等产品.iMac推出时,桌上型电脑早已过了全盛时期.
除了突破性的产品之外,苹果也需要维持丰厚的利润率.我们了解到,iPad的利润率仅是iPhone的一半,这还多亏了苹果与三星之间的专利诉讼.这不禁让人联想,传说中的iPad mini的利润率又会怎样.7英寸平板电脑最强劲竞争对手的入门级产品价格都在200美元左右,他们的利润率比苹果能容忍的水平还要低得多,他们包括亚马逊(Fire)、谷歌(Nexus)和帮诺(Nook Tablet)等.据称亚马逊甚至亏本出售Fire平板电脑,只为了把虚拟书店送到消费者手中.
苹果是无论如何也不会这样做的.如果真的这样,苹果可能就开始向大宗商品生产商靠拢,实际上这也意味着苹果作为企业获利之王地位的终结,而投资者原本以为这地位会无止境的持续下去.不过,未来一段时间内也不要指望苹果会有许多败笔之作.(完)
--译文审校 张明钧/王冠中
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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