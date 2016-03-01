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国际财经 | 2016年 3月 1日 星期二 10:30 BJT

能源企业阿本戈债务增加 可能引发西班牙史上最大破产案

路透马德里2月29日 - 西班牙能源企业阿本戈集团(Abengoa)(ABGek.MC)周一称，公司债务在2015年第四季增加了4.92亿欧元(5.3539亿美元)，全年净亏损达12亿欧元。阿本戈集团目前濒临破产，料将成为西班牙史上最大的破产案。

阿本戈正在努力尽快与银行和债券持有人达成协议。它表示，2015年底公司总债务达93.95亿欧元，高于9月底时的89.03亿欧元。

如果该集团未能在3月28日之前与债权人达成全面的债务重组协议，将面临全面破产程序。

阿本戈运营太阳能发电厂，拥有再生能源项目，业务涉及四个大陆，2015年全球员工数约为2.8万人，2014年为2.7万人。(完)

(编译 白云; 审校 张涛)

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