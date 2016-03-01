能源企业阿本戈债务增加 可能引发西班牙史上最大破产案

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透马德里2月29日 - 西班牙能源企业阿本戈集团(Abengoa)(ABGek.MC)周一称，公司债务在2015年第四季增加了4.92亿欧元(5.3539亿美元)，全年净亏损达12亿欧元。阿本戈集团目前濒临破产，料将成为西班牙史上最大的破产案。
阿本戈正在努力尽快与银行和债券持有人达成协议。它表示，2015年底公司总债务达93.95亿欧元，高于9月底时的89.03亿欧元。
如果该集团未能在3月28日之前与债权人达成全面的债务重组协议，将面临全面破产程序。
阿本戈运营太阳能发电厂，拥有再生能源项目，业务涉及四个大陆，2015年全球员工数约为2.8万人，2014年为2.7万人。(完)
(编译 白云; 审校 张涛)
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路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。