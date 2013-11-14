安倍经济学一周年：光环褪色而挑战仍在

* 日本第三季经济增长放慢

* 安倍经济学难以推升企业资本支出与薪资水平

* 国内需求保持坚挺，预示增长前景光明

* 政府尚未出台促增长所需的艰难改革措施

路透东京11月14日 -一年以前，日本首相安倍晋三许诺会让暮气沉沉的日本经济重新焕发活力，引起金融市场剧烈振荡。可今日出炉的数据却显示，日本经济增长大幅放慢，“安倍经济学”政策组合还不能确保经济持续复苏。

日本第三季经济增长在上半年傲视其他七国集团(G7)国家后，第三季出现下滑，由于资本支出、个人消费和出口均放慢。

周四出炉的国内生产总值(GDP)数据凸显出，安倍的积极货币与财政刺激政策取得了初步成功，特别是在提振国内需求方面；这也是经济连续第四个季度取得增长，为三年来最长的连续增长记录。

但该数据也显示出，把有利因素转化为企业投资增加或薪资增长仍困难重重。只有企业在认为经济将在长期内回暖时，才会增加投资或加薪。

日本内阁府周四公布的数据显示，第三季GDP环比年率为成长1.9%，好于市场预估的成长1.7%，但较第一和第二季的成长4.3%和3.8%仍大幅放缓。

“如果把数据看作是安倍经济政策效果的中期体检报告，这不是能提振信心的结果。未来的关键在于内需是否能拉动经济增长，”第一生命经济研究所主任研究员熊野英生表示。

相关图表：

安倍经济学一周年效果图(link.reuters.com/tam37t)

路透短观调查(link.reuters.com/vem64v)

日本GDP(link.reuters.com/ruh54t)

日本工业生产(link.reuters.com/xyt65s)

**安倍政策一周年**

自安倍前任野田佳彦去年11月14日宣布提前选举以来，日本经济已经取得明显改善。这使安倍晋三跃升至有利的位置，投资者对其承诺经济政策的效果产生了预期。安倍承诺让日本央行大规模购买政府债券，政府进行巨额支出，以及实施一些促进长期增长的措施。

此后一年时间日本股市大涨68%，日圆下跌19%，这帮助了出口商，并创造出改变国内外对日本看法的财富效应。

但这轮升势在5月基本中止，市场愈发怀疑安倍难以出台那些让日本经济走上更加可持续增长道路的艰难决策，如允许企业更加自由地裁员，为僵化的就业市场开创新的活力。

9月当季民间消费仅增长0.1%，较上季的增长0.6%大幅放缓，因股市挫跌打压消费者信心。民间消费占据日本经济总量的约60%。

分析师表示，经济成长将快速反弹，因消费者会赶在4月消费税上调前大举支出。但在资本支出及薪资增长等关键领域，安倍经济学的推动作用却不大。

周三的数据显示，衡量工厂、设备及软件支出的重要指标--核心机械订单9月降幅超出预期。日本央行一位委员针对海外经济成长疲弱带来的阻碍提出警告，凸显出安倍经济学面临的挑战。

不过，劳动力市场趋紧以及有迹象显示一些大企业上调薪资，将在未来几个季度支撑消费者支出，有利于安倍实现自我持续的增长和结束15年通缩局面的努力。

日本央行已经警告称，海外经济体比原本预期的要疲弱，但该央行上调下个财年的国内生产总值(GDP)增长预估，因政府计划出台5万亿(兆)日圆(510亿美元)的刺激方案，以抵消消费税上调的影响。

日本向东南亚地区的出口减弱，因大量资本逃离东南亚令该地区增长放缓。但分析师预计，明年日本出口将好转，因海外经济企稳。

日本央行4月从根本上扩大了量化宽松规模，目标是在约两年的时间内实现2%的通胀目标，不过并不是所有日央行委员都认为这是个现实的目标。

安倍的计划是结合财政支出与经济改革，同时辅以日本央行的宽松货币政策，来让日本摆脱长期以来的经济低迷。(完)

(编译 徐文焰/李春喜/王兴亚/杜明霞；审校 隋芬/艾茂林)

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