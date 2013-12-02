《KALETSKY专栏》日本安倍经济学亮丽开局后面临倒退之忧

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Anatole Kaletsky

路透11月29日 -在经济乐观气氛渐增，股市几乎每天改写新高的时候，值得停下来想想未来一两年全球经济可能出什么差错。如今伊朗问题或欧元瓦解已威胁不在，比较典型的答案便会推测某种新的金融资产泡沬可能将在美国破灭。不过，在地球的另一端，一个型态非常不同、可能性更高的威胁，正在蠢蠢欲动。

日本是全球第三大经济体，国家产值差不多等于法国、意大利、西班牙、葡萄牙和希腊的总和。今年，日本非常罕见的在金融市场表现及经济成长率都跃居领先地位。根据国际货币基金组织(IMF)的最新预测，日本2013年成长率预估2%，将在七国集团(G7)居冠，稳稳超越以1.6%成长率并列第二的加拿大及美国。日本股市从去年12月以来已经飙涨70%，远高于美股的25%涨幅，而根据ConsensusEconomics资料，日本企业获利预估成长17%，相较之下，德国及美国分别只有区区3-4%。

想当初我也被安倍晋三当选的经济乐观气氛深深感染，但我想现在应该要好好检验一下现实状况。而观察可见，7月参议院选举之后，自满安逸气氛似乎突然弥漫日本，看来似乎应该搬出那句有关意料之外事件的名言(通常认为是出自凯恩斯)：“当事实改变，我会改变我的想法。”

这个悲观看法的理由直接来自于日本新经济计划的主要推动力量，即所谓的安倍经济学“三支箭”：财政刺激、货币扩张、及结构性改革。其中第二支箭--货币扩张--正以空前飞快的速度射出。但第一支财政刺激的箭，却快要变成回飞棒，可能让日本经济复苏毙命。明年4月日本消费税将由5%调升至8%，加上公共支出的一些缩减，根据IMF的资料，这所产生的结构性预算赤字缩减规模，相当于国内生产总值(GDP)的2.5%。

这场规模庞大的财政紧缩，恰恰就像是美国2013年的财政紧缩、意大利2012及英国2011年的紧缩计划，对于仍属起步不久的日本经济复苏而言，是非常巨大的风险。虽然安倍政府提出一些空泛承诺，将会调降其他税率或提高公共工程支出，以抵销消费税调升的通缩性影响，但这些承诺并未提供任何细节。

明年4月的消费税调升将冲击经济，提出有效措施加以制衡的时间已经所剩无几。事实上，财务省似乎反对任何明显放松明年财政负担的作法。就像我原先已经料到的，日本的政府官员根本不像是准备“竭尽所能”协助经济复苏，反而是倾向先等着看4月加税后的经济情况，然后再提出补救措施。问题在于，等到消费萎缩情况变得明显的时候，可能早已来不及防止经济再次衰退。

目前金融市场并不担心明年财政紧缩的危险，因为市场预期日本央行将进一步宽松货币政策以做弥补。日本央行今年宣布要将资产负债表扩大近一倍的计划，甚至可能会加快扩张速度，但这会有多大功效？美国、英国及欧洲近年来的经验都告诉我们，当利率已经接近零，而且无法再降低的时候，货币扩张的影响力量通常比不上财政紧缩。

在这种情况下，货币政策只能透过拉抬资产价格及创造财富效应，间接发挥功效。同时，日本以量化宽松推升债券价格的空间，甚至比美国及英国当初的情况更加有限。

最后，安倍经济学的第三支箭--结构性改革，已经沦为更像是一根稻草。7月参议院选举之后受到热烈期待的改革计划，大多数被淡忘。就业市场与薪资自由化、租税重整、核电重建、企业治理改革、服务业管制解除、及退休基金资产重新配置等等，不是中途放弃就是一再延后。固然，因为与美国进行跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)谈判，使得部分贸易改革获得积极研究。但这些主要与农业有关，不太可能明显刺激经济活动，特别是在未来一两年内。

抵销明年消费税调升冲击的主要希望，便落到明年大幅加薪上，现在已经传出丰田汽车等龙头企业打算加薪。但几乎没有什么迹象显示，除了那些最大最赚钱的企业之外，这些加薪措施会扩散至其他企业。

日本经济新闻本周刊出一项调查显示，只有7%的企业预计动用现金储备“为员工加薪”。根据日经新闻指出，尽管日本企业囤积的现金储备创6,900亿美元新高纪录，多数企业“仍保守看待加薪”。对明年薪资的多数估值显示，平均加薪约1%--仅勉强赶上通胀率，还不足以抵销消费税调升的影响。

当然，也有可能日本经济的这种种风险，都可以靠货币刺激措施克服。这正是目前金融市场所反映的，而市场所传递的讯息，永远都不应该忽视。但如果你想要追随金融市场的先知，看起来投靠到华尔街、伦敦、香港、法兰克福的乐观热潮，似乎都比过度看好日本要来得安全。(完)

(编译 蔡美珍；审校 屈桂娟)

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