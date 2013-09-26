安倍经济学显“成效” 日本企业加速海外投资

路透香港/曼谷9月26日 - 日本两大汽车厂公布将投资9亿美元增加生产时，首相安倍晋三振兴日本工业及经济活力的蓝图算是展现初期成效的迹象。

只不过有个缺憾：马自达(7261.T)和本田汽车(7267.T)所宣布成立的新组装工厂和扩建的工厂不是在日本，而是远在2千英里之外的泰国。

安倍从去年12月就任首相后，他所大力推动的经济刺激措施，几乎没有扭转太多国内民间投资下滑的情况，反而加速了日本在亚洲其他地方的投资。

根据日本贸易振兴会(Jetro)数据，今年1-6月期间，日本国内资本投资较上年同期下滑4%；但日本对亚洲投资却成长了22%。

“制造业投资仍在萎缩，因为企业都到海外投资去了，”香港汇丰的分析师Izumi Devalier说。

日本对亚洲的外商直接投资图表：(link.reuters.com/xus72v)

日本制造业薪资与印尼/泰国的比较图表：(link.reuters.com/rys72v)

日本对亚洲放贷图表：(link.reuters.com/zet72v)

东南亚国家联盟(ASEAN)人均GDP图表：(link.reuters.com/xut72v)

日本对新加坡的外商直接投资图表：(link.reuters.com/guv23v)

政府支出以及日圆疲软，都无法掩盖日本制造商舍弃人口萎缩、成本高企及管制障碍的国内，转而青睐亚洲其他快速增长的年轻经济体。

日圆走软的前景会削弱他们的购买力，这更促使他们加快海外投资步伐。12月以来日圆兑美元已跌近20%。

“投资国内的动力少之又少，”香港Starfort Investments主管Kenneth S. Courtis称，他曾担任高盛亚洲副主席。

“长期的人口形态特征非常成问题，面临着能量随日圆价值一同消退的威胁，并驱动海外投资增加。”

**第二支箭失准**

安倍就职时曾誓言重振日本经济并抗击通缩，他实施的激进经济政策很快被冠名为“安倍经济学”，其中包括大规模货币宽松举措、财政刺激政策和促成长的结构改革这“三支箭。

不管安倍经济学在国内奏效与否，其已帮助减轻了经济成长放缓以及廉价美元退潮的打击。

据野村和Jefferies的数据，外国投资者自5月以来，从日本和中国外的亚洲股市至少已撤走77亿美元。

与此同时，今年上半年日本在东南亚的直接投资规模增加近两倍，达到近60亿美元。日系银行在东南亚地区的放款金额也创下纪录水准；日本在东南亚进行的企业并购今年已创纪录。

日本政府一直鼓励区域投资，以建立关系并确保资源的取得。赴外投资也帮助削弱日圆，提高出口商获利。

但除非企业将增加的获利用在提高投资和薪资，否则也帮不了日本经济。“要打击通缩，企业储蓄率必须是负的，”法国兴业证券驻东京首席经济分析师会田卓司指出。“企业得进行资本支出。”

根据日本央行，2012年6月-2013年6月日本企业积存了大约1,440亿美元现金，使其总现金规模达到2.24万亿(兆)美元。

那表示它们所赚的每一日圆额外净利，有四分之三都存进了银行。而根据汇丰(HSBC)，目前工厂折旧的速度要快过企业投资汰旧的速率。

这个现象并非新见，而过去也见过投资海外潮。30年来日本制造业者一直将生产阵地转移到东南亚，近来由于中国生产成本上升，反日情绪高涨，因此更推动了这股趋势。根据Jetro，上半年赴中国投资减少了31%。

日本以保守而闻名的企业董事会做出重大投资决定，需要花费数年时间。

一些分析师称，因此投资反映出安倍经济学的影响也需要数年时间。其他分析师表示，日圆跌幅还不够。过去三个月，日圆兑美元大约在95-100日圆之间交投。

“日本企业目前积极在海外投资，因为日圆仍然太强劲，”法国兴业银行的Aida表示。“日圆需要进一步贬值，或许贬到110，明年可能达到这一水准。”

但根据英国和美国这些曾经的制造业大国的经验，一旦制造业转至海外，货币贬值也不足以将其拉回国内。

据称安倍政府计划在10月1日公布至多5,000亿日圆(50.7亿美元)的资本支出免税计划，届时安倍料还宣布1.4万亿日圆的企业税减免计划，以帮助抵消拟推行的消费税上调带来的影响。

据日本经济产业省，日本自己的“空心化”至少已将18%的生产工作推至国外，令制造业在GDP中占比由1983年的27%降至19%。

**银行海外放贷热潮**

根据汇丰统计，泰国制造业薪资仅有日本国内的十分之一。但成本并非唯一的考量因素。东南亚还有日本国内没有的优点：人口不断增长，且中产阶级规模日益增大。

“我们正面临老龄化社会，”Jetro位于河内办公室的主任Sotaro Nishikawa说。“如果我们只把资本投资在日本，以后恐怕就活不下去了。”

把安倍经济学印出来的廉价日圆投往东南亚的，不光只是企业而已。

根据国际清算银行，至第一季为止，东南亚来自日本银行业的贷款增加将近8%至1,528亿美元，其中对泰国融资增加17%、对菲律宾融资增加27%。

除了因追随海外的日本老客户，银行业至海外放贷可赚取的利润高于国内，日本的利率已经低到几近于零。

结果就是激起一股由银行带头的并购热。今年迄今，日本企业并购东南亚已达创纪录的82亿美元，其中最大的是三菱UFJ金融集团(8306.T)在7月以57亿美元收购泰国第五大银行大城银行(BAY.BK)的75%股份。

这类资金流入虽无法阻止印尼卢比重挫，但却帮助区域内较小经济体缓和类似冲击。以泰国为例，在第二季惨遭45亿美元的投资组合外流，但是根据Jetro数据，同期日本企业有12亿美元投资回流泰国。

最大的好处是，外资直接投资(FDI)不像投资组合资金那样容易外逃。

“大多数FDI是长期资金，比较不受短期经济或金融市场情况的影响，”泰国央行宏观经济及货币政策部门高级主管Mathee Supapongse说。

“来自日本的直接投资帮助缓和资本外流冲击，以及资本转移的波动。”(完)

(编译 李婷仪/石冠兰/张若琪/李爽 审校 田建华/艾茂林)

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