博客：被安倍经济学遗忘的日本“穷忙族”

记者 Chang-Ran Kim

去年平安夜，RirikoSaito和11岁的女儿带着一些瓶瓶罐罐，到附近的公园打了好几趟水。由于连续数月未交水费，她家刚刚被水务公司断水。

“这几天一拿到工资，我就去处理这事，”这位49岁的单亲妈妈说。“我以为他们不会那么铁石心肠，在这个时候断水，可我想错了。”

日本一直都以平等社会自傲，但其贫困人口数量十年来持续增长，Saito就是其中一员。Saito在东京一家医院做兼职护工看护老人，并靠福利来补充工资收入。

日本的相对贫困人口比例为16%，在34个经合组织（OECD）国家中排名倒数第六，仅排在美国前面。工薪家庭和像Saito这样单亲家庭的儿童贫困比例已经超过50%，为迄今最糟水平。

在首相安倍晋三努力推进“安倍经济学”政策重振经济之际，日本贫困人口的生活并没有改善，他们的境况变得更加艰难。

日本政府在加大公共工程支出和商业激励措施的同时，还采取措施支撑财政，在去年夏季削减了社会福利，上月又将销售税从5%上调至8%。

像销售税这样的累退税（regressivetax）对穷人而言是最大的负担，而日本还计划将销售税在2015年10月再度上调至10%。

**涓滴效应**

日本政府称，计划为领取福利的群体提供更多援助，主要是通过职业培训来提供援助。但这其实并没有太大作用，因为即便是有工作的群体，通常也生活在贫困线下。日本政府对于“穷忙族”（workingpoor）没有正式定义，但该国的兼职、临时及其他非固定工作的人数已较1997年激增70%，达到1,970万人，占日本劳动人口的38%，这些人的收入通常不到平均工资的一半。

“安倍政府的立场更多地倾向于以整体经济增长带来的涓滴效应来解决问题，其中就包括贫困问题，”一桥大学研究社会安全的TakashiOshio教授说。“在缓解儿童贫困等问题上，鲜有政治资本投入。因为靠这些问题没法拉票。”

类似Saito的情况表明，过去一年福利增长并没有惠及所有人，而且专家警告称，贫富差距扩大将会危及安倍重振日本经济的大业。

一些经济学家称，如果越来越多的家庭挣扎在贫困线上，那么消费的广泛复苏可能无法持续。消费广泛复苏是安倍经济学的关键所在。

**痛苦蔓延**

可以肯定的是，鉴于日本公共债务高出其经济规模两倍有余，而且还呈增长趋势，销售税进一步上调被普遍视为在所难免之事。

但经济学家表示，政府可以通过更好地重新分配财富的政策，来限制这种痛苦。

对于像Saito这样的群体而言，上月政府上调销售税让他们的日子更为艰难。Saito靠着时薪1,080日圆（约合10.6美元）的收入，与女儿过着勉强糊口的生活。她一个月从政府获得额外的1,300日圆来抵消高昂的生活必需品成本，但这却不足以让她避免被一而再的断水断电。

“事实上，我们只能买得起打折货，”Saito说。“我不知道该如何处理这事，但我必须想办法。”（完）