安倍经济学的设计者呼吁央行放宽政策和推迟加税

路透东京10月8日 - 日本执政党议员山本幸三周三表示，日本央行需要实施更多的货币刺激措施，以按计划实现2%的通胀目标。他是首相安倍晋三刺激通胀的政策设计者之一。

山本幸三是安倍所属的自民党中知名的刺激通胀派。他表示，日圆/美元JPY=贬值到110/120日圆有利于日本整体经济，但快速贬值或者贬值超过上述区间，则弊大于利。

他在接受采访时对路透称，政府应该将原计划在明年实施的第二次消费税上调，推迟到2017年4月，警告原定时间将摧毁安倍晋三的刺激增长政策。

此前山本幸三曾表示，政府应该按计划实施第二次消费税上调，并暗示日本央行没有必要在短期内放松政策，称央行的政策“处在正轨之上”。

不过山本幸三表示，在近期一系列低迷的经济数据公布后，他改变了自己的看法。(完)

(编译 张涛/王洋; 审校 杜明霞/田建华)

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