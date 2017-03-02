版本:
中国
货币新闻 | 2017年 3月 2日 星期四 22:52 BJT

美国热股：Abercrombie & Fitch暴涨13%，此前公布首季同店销售上升

路透3月2日 - 美国青少年服装零售商Abercrombie & Fitch Co公布，首季同店销售上升。

该公司也公布，第四季营收下滑7%，为连续第16个季度下滑，公司表示，零售市场竞争激烈迫使其进行了更多促销活动。

Abercrombie & Fitch股价周三收报11.69美元，周四盘初急暴涨13%，报13.21美元。(完) (编译 白云/利棣儿; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐