英联食品决定将其在中国南方的蔗糖业务以5亿美元出售--消息

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港9月12日 - 英联食品(ABF.L)周一表示，已决定将其在中国南方的蔗糖业务出售给南宁糖业股份有限公司(000911.SZ)牵头的财团。
英联食品没有透露交易价值，但两位直接了解情况的人士称，包括债务在内，该交易价值约5亿美元。
一位消息人士称，中国国内两家私募股权基金--民加资本投资管理有限公司和Guangxi Royal Construction Investment一同联手南宁糖业股份有限公司购买该业务。
消息人士拒绝具名，因为涉事公司尚未公布该交易的细节，英联食品拒绝发表评论，另外目前不能立即联系到南宁糖业股份有限公司进行置评。
南宁糖业股份有限公司股票周一下午停牌；其市值为11亿美元。
英联食品在华南的业务包括五家蔗糖厂，年产能约为60万吨蔗糖，这五家糖厂的控股权掌握在英联食品建立的四家合资企业手中。
一名消息人士称，此次出售还吸引了几家中国国有企业竞购。
出售后，英联糖业(AB Sugar)在英国、西班牙、南非以及华北地区仍有业务，年加工能力约440万吨糖和6亿公升酒精。英联食品中国区员工将为约4,500人。
虽然今年糖价大幅上涨，但此前糖价长期低迷，迫使包括英联食品在内的许多跨国厂商专注于可赢利的市场。
英联食品于1995年进入中国糖市场，通过其在广西博庆的合资公司收购了第一家蔗糖厂。(完)
(编译/审校 于春红/王琛/高琦)
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