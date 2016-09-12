英联食品决定将其在中国南方的蔗糖业务以5亿美元出售--消息

路透香港9月12日 - 英联食品(ABF.L)周一表示，已决定将其在中国南方的蔗糖业务出售给南宁糖业股份有限公司(000911.SZ)牵头的财团。

英联食品没有透露交易价值，但两位直接了解情况的人士称，包括债务在内，该交易价值约5亿美元。

一位消息人士称，中国国内两家私募股权基金--民加资本投资管理有限公司和Guangxi Royal Construction Investment一同联手南宁糖业股份有限公司购买该业务。

消息人士拒绝具名，因为涉事公司尚未公布该交易的细节，英联食品拒绝发表评论，另外目前不能立即联系到南宁糖业股份有限公司进行置评。

南宁糖业股份有限公司股票周一下午停牌；其市值为11亿美元。

英联食品在华南的业务包括五家蔗糖厂，年产能约为60万吨蔗糖，这五家糖厂的控股权掌握在英联食品建立的四家合资企业手中。

一名消息人士称，此次出售还吸引了几家中国国有企业竞购。

出售后，英联糖业(AB Sugar)在英国、西班牙、南非以及华北地区仍有业务，年加工能力约440万吨糖和6亿公升酒精。英联食品中国区员工将为约4,500人。

虽然今年糖价大幅上涨，但此前糖价长期低迷，迫使包括英联食品在内的许多跨国厂商专注于可赢利的市场。

英联食品于1995年进入中国糖市场，通过其在广西博庆的合资公司收购了第一家蔗糖厂。(完)