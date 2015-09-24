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国际财经 | 2015年 9月 24日 星期四 10:22 BJT

百威英博将收购美国手工精酿啤酒商Golden Road

路透9月23日 - 全球最大的啤酒商百威英博(Anheuser-Busch InBev)(ABI.BR)表示，将收购洛杉矶Golden Road Brewing，期望拓展在快速增长的手工精酿啤酒市场的业务。

Golden Road在洛杉矶经营一家啤酒厂和酒吧。

该交易的财务条款并未披露，交易料将于今年年底完成。

据酿酒商协会(Brewers Association)，2014年手工精酿啤酒行业产量增长18%。

Golden Road将加入百威英博的高端品牌阵营。(完)

(编译 杜明霞；审校 张若琪)

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