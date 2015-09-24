百威英博将收购美国手工精酿啤酒商Golden Road

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透9月23日 - 全球最大的啤酒商百威英博(Anheuser-Busch InBev)(ABI.BR)表示，将收购洛杉矶Golden Road Brewing，期望拓展在快速增长的手工精酿啤酒市场的业务。
Golden Road在洛杉矶经营一家啤酒厂和酒吧。
该交易的财务条款并未披露，交易料将于今年年底完成。
据酿酒商协会(Brewers Association)，2014年手工精酿啤酒行业产量增长18%。
Golden Road将加入百威英博的高端品牌阵营。(完)
(编译 杜明霞；审校 张若琪)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。