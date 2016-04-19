百威英博接受朝日集团控股收购SAB啤酒品牌的提案

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透伦敦4月19日 - 目前正在推进收购SABMillerSAB.L的酒商百威英博(Anheuser-Busch InBev)表示，已经接受日本朝日集团控股(2502.T)收购Peroni及其他SAB的啤酒品牌。
百威英博称，朝日集团控股能否收购这些品牌，取决于公司是否能顺利完成对SAB的并购。
朝日集团控股2月时曾表示，正就收购SAB的Peroni、Grolsch及Meantime等啤酒品牌进行独家谈判，收购金额为25.5亿欧元(29亿美元)，试图抵销国内市场成长缓慢。
这起销售案是百威英博取得反垄断监管机构批准其收购SAB的计划的一部分；百威英博与SAB是在去年就这起超过1,000亿美元的收购案达成协议。(完)
(编译 张明钧; 审校 王洋)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。