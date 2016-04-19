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国际财经 | 2016年 4月 19日 星期二 15:28 BJT

百威英博接受朝日集团控股收购SAB啤酒品牌的提案

路透伦敦4月19日 - 目前正在推进收购SABMillerSAB.L的酒商百威英博(Anheuser-Busch InBev)表示，已经接受日本朝日集团控股(2502.T)收购Peroni及其他SAB的啤酒品牌。

百威英博称，朝日集团控股能否收购这些品牌，取决于公司是否能顺利完成对SAB的并购。

朝日集团控股2月时曾表示，正就收购SAB的Peroni、Grolsch及Meantime等啤酒品牌进行独家谈判，收购金额为25.5亿欧元(29亿美元)，试图抵销国内市场成长缓慢。

这起销售案是百威英博取得反垄断监管机构批准其收购SAB的计划的一部分；百威英博与SAB是在去年就这起超过1,000亿美元的收购案达成协议。(完)

(编译 张明钧; 审校 王洋)

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