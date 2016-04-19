百威英博接受朝日集团控股收购SAB啤酒品牌的提案

朝日集团控股2月时曾表示，正就收购SAB的Peroni、Grolsch及Meantime等啤酒品牌进行独家谈判，收购金额为25.5亿欧元(29亿美元)，试图抵销国内市场成长缓慢。

这起销售案是百威英博取得反垄断监管机构批准其收购SAB的计划的一部分；百威英博与SAB是在去年就这起超过1,000亿美元的收购案达成协议。(完)