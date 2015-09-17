焦点：百威英博寻求与SABMiller合并 结盟后市值将达2,750亿美元

路透布鲁塞尔/伦敦9月16日 - 全球最大的啤酒商百威英博(Anheuser-Busch InBev) (ABI.BR)就并购接洽对手SABMillerSAB.L，若双方合并，将诞生一家占全球啤酒产量三分之一的巨擘。

合并后企业按当前股价计算，市值将约为2,750亿美元，将兼收并蓄百威在拉美和SABMiller在非洲的主导优势，以及两家公司在亚洲的酿酒厂。

“真正的吸引力在非洲，百威尚未进军这个区域，还有在亚洲和拉美的优势会得到加强，”法国兴业银行分析师Andrew Holland称。

百威及其他大型啤酒商都在尝试进军新市场，希望摆脱北美和欧洲的疲软表现。这两个地区的消费者越来越多地选择独立厂商的手工精酿啤酒、或是葡萄酒和白酒。

SABMiller周三表示，已获悉百威英博计划对其提出收购要约。按英国的规定，百威英博必须在10月14日之前提出收购。SABMiller是全球第二大啤酒厂商，旗下产品品牌有逾200种，包括Peroni、Grolsch和Pilsner Urquell等。

由巴西私募股权公司3G Capital控股的百威英博确认了它为展开收购接洽SABMiller的消息。3G Capital之前收购了汉堡王、番茄酱厂商亨氏(KHC.O)和卡夫食品，且常常不惜牺牲市场营销也要削减成本，这点在业界很有名。

SABMiller方面的消息人士表示，现在要说SABMiller会怎么做还为时尚早，因为对方还没有提出收购要约。

“目前我们在观望，”这位消息人士表示。

对这两家公司合并的臆测已经持续数年，合并可能引发美国和中国等市场监管当局的反垄断疑虑。SABMiller股价自8月以来已经跌去约15%。

“这正是他们一直等待的时刻，”Morningstar分析师Phil Gorham表示，“多年来首次在财务上说得通。”

分析师认为，百威英博将为每股SABMiller股票至少支付40英镑(62美元)，最多可达45英镑，这意味着包括SABMiller的债务在内，总价可达1,300亿美元。

这笔交易将成为2015年最大的并购案。以交易量计算，2015年并购料创2008年金融危机来纪录水平，而且是1980年来前五大并购案之一。

SABMiller收高19.9%至36.14英镑，市值达到900亿美元。百威英博收高6.4%。竞争对手喜力(Heineken/海尼根) (HEIN.AS)、Carlsberg (CARLb.CO)和帝亚吉欧(Diageo) (DGE.L)亦上扬，因外界猜测SABMiller可能寻求另一笔并购作为防御策略，就像去年SABMiller出价收购喜力时一样。不过喜力拒绝了收购。

自那之后，SABMiller将旗下非洲瓶装软饮业务与可口可乐(KO.N)合并。最近几周，外界猜测SABMiller可能与帝亚吉欧或澳洲饮品公司Coca-Cola Amatil (CCL.AX)合并。

根据行业专业机构Plato Logic，百威英博2014年在全球啤酒市场所占份额为21.1%，SABMiller为15%，喜力位列第三。

全球啤酒市场一览图：link.reuters.com/tut33w

市场份额/并购交易图表：link.reuters.com/guk65w

(完)

(编译 王丽鑫/李爽/杜明霞；审校 白云/戴素萍)

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