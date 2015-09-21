百威英博收购行动前先接洽SABMiller最大股东Altria--彭博

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透9月18日 - 据彭博报导，百威英博(Anheuser-Busch InBev)(ABI.BR)在采取收购行动之前，与SABMillerSAB.L的最大股东Altria Group(MO.N)进行了接洽。
报导援引知情人士的话称，香烟生产商Altria已经表示对提议持开放态度，具体取决于其中的条款。
作为全球第二大啤酒商的SABMiller周三则称，已获悉百威英博计划对其提出收购要约。按英国的规定，百威英博必须在10月14日之前提出收购。
据彭博周五报导，全球最大的啤酒商百威英博也准备邀请多家银行为该公司的一项交易融资，一旦融资到位就将发出收购提议。
据其中一位知情人士表示，银行愿意为该收购提供逾500亿美元贷款。
分析师表示，百威英博必须为每股SABMiller股票支付最少40英镑(62美元)、最多45英镑，暗示包括SABMiller债务在内的交易总价最高或达1,300亿美元。
Altria和百威英博对该报导不予置评。(完)
(编译 孙国玉；审校 徐文焰)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。