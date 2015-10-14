焦点：百威英博和SABMiller就逾1,000亿美元并购案达成一致

路透布鲁塞尔/伦敦10月13日 - 全球两家最大的啤酒生产商--百威英博(ABI.BR)和SABMillerSAB.L经过将近一个月的沟通，原则上达成一致，后者最终接受了价值超过1,000亿美元的并购计划，这将成为企业史上最大的并购案之一。

通过周二宣布的合并计划，百威英博旗下的百威(Budweiser)、时代(Stella Artois)和科罗娜(Corona)品牌将与SABMiller旗下的Peroni、Grolsch以及Pilsner Urquell成为一家公司的产品，合并后公司的啤酒产量将占到全球的将近三分之一，使喜力(Heineken/海尼根)(HEIN.AS)和嘉士伯(Carlsberg)(CARLb.CO)等同业相形见绌。

若合并能够完成，此项交易将成为史上第四大收购案，同时创收购单一英国企业的最高纪录。此案还打破了消费行业所有纪录，而就在几天前，戴尔和易安信EMC.N刚刚达成了科技行业有史以来最大一宗收购。

今年的并购交易数量创纪录高位，因低利率促使企业放开胆量寻找新的成长领域。

对于百威英博而言，此次并购SABMiller的交易将使其在拉美和亚洲的酒厂数量大为增加，并有机会涉足非洲市场。目前百威英博在美国等一些本土市场的需求不断趋弱，因饮酒者对主流大酒厂的产品不感兴趣，更青睐精酿啤酒和鸡尾酒。

而在未来几年，非洲达到合法饮酒年龄的人数将大大增加，同时中产阶级队伍迅速壮大，相比于长时期以来充斥市场的非法酒，这些人更青睐大品牌。

**最后期限**

百威英博和SABMiller周一晚间就并购条件达成一致，距百威英博必须提出正式并购、否则六个月内不得再次提出收购的最后期限仅剩两天。

第四次提高主要收购报价后，百威英博表示原则上同意以每股44英镑现金收购SABMiller，同时将现金加股票的替代方案价值上调4%至每股39.03英镑。

替代方案是针对SABMiller两大股东设计，即香烟生产商Altria(MO.N)及哥伦比亚Santo Domingo家族。这两大股东在SABMiller持股近41%。

SABMiller称董事会现原则上准备向股东推荐主要现金收购方案，并称已经要求将最后期限延长两周，百威英博在此期限前需明确提出收购意向。新的期限为10月28日。

持股26.6%的Altria称，对交易满意，不过其对上周一个较低的报价也予以认可。Santo Domingos家族没有公开置评，银行消息人士认为该家族的坚持帮助推高了报价。

南非表示将需评估这项合并案对税收的潜在影响，在极端情况下可能试图阻止本案。

SAB股价在伦敦市场收涨9%报39.55英镑，百威英博在布鲁塞尔收高1.7%。

“我们从2011年开始就曾经全面论述了两者合并的吸引力，我们持续认为长期这将对百威英博股东大有好处，”Canaccord Genuity分析师称。

然而分析师称，就算百威英博向来以成功并购案着称，但并购的益处不会来得太容易。

“我们认为，百威英博必须在年度成本缩减约20亿美元，才能为本项交易创造价值。”晨星分析师Phil Gorham说。“当尘埃落定后，必须有效率地去执行。”

根据周二收盘价，百威英博将以685亿英镑(1,042亿美元)进行收购。

**后续交易**

这笔并购也料将在业内产生反响，尤其是在美国。美国啤酒市场上，这两家公司若不出售一些资产，它们的市场份额之和将达到约70%。

分析师普遍预期Molson Coors(TAP.N)将顺理成章地收购SABMiller在两者美国合资公司中的58%股份。

此外分析师表示，两家公司合并后，还必须在中国出售权益，SABMiller与华润创业(0291.HK)的合资公司华润雪花(CR Snow)是中国啤酒市场领军者。

他们指出，两家公司在东欧的业务也可能出售，这些业务可能吸引竞争对手喜力和嘉士伯的兴趣。

该交易还可能给软饮行业带来变化，SABMiller是可口可乐(KO.N)的大型经销商，百威英博则与百事可乐(PEP.N)有合作关系。

Bernstein Research酒业分析师Trevor Stirling表示，他估计这笔交易完成的机率为80%，反垄断问题是最大的风险。

“尽职调查可能带来一些不好的结果，”他说，但补充称SABMiller如果知道有重大问题，就不会接受百威英博的收购要约了。(完)