星展和瑞士宝盛考虑出价收购荷银亚洲私人银行业务--消息

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡/香港10月25日 - 几位直接了解情况的消息人士表示，星展集团控股(DBSM.SI)和瑞士宝盛集团(BAER.S)考虑出价收购荷兰银行(ABNd.AS)旗下亚洲私人银行业务。该业务管理着约200亿美元资产。
荷兰银行已经聘请Lazard(LAZ.N)为可能发生的出售交易提供咨询。消息人士称，该行还可能收到其他资产管理公司的初步竞价，并补充称第一轮投标将在未来几周截止。
资深并购银行家根据类似交易的估值认为，这起出售交易价值可能介于3-3.5亿美元，相当于管理资产规模的1.50-1.75%。
荷兰银行计划退出亚洲私人银行业务之前，几家西方企业已经受2008年金融危机以来的影响采取类似措施。
荷兰银行在由政府接手七年之后，去年11月重新上市，目前有约130名银行家为亚洲和中东富人提供服务。
荷兰银行拒绝就出售进程置评，但在一份电邮声明中称，过去几个月已经在香港和新加坡裁员20多人，以让业务“更具效率”。
星展、宝盛和Lazard拒绝置评。因谈判属机密，消息人士不愿署名。(完)
(编译 杜明霞；审校 郑茵)
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