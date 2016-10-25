星展和瑞士宝盛考虑出价收购荷银亚洲私人银行业务--消息

路透新加坡/香港10月25日 - 几位直接了解情况的消息人士表示，星展集团控股(DBSM.SI)和瑞士宝盛集团(BAER.S)考虑出价收购荷兰银行(ABNd.AS)旗下亚洲私人银行业务。该业务管理着约200亿美元资产。

荷兰银行已经聘请Lazard(LAZ.N)为可能发生的出售交易提供咨询。消息人士称，该行还可能收到其他资产管理公司的初步竞价，并补充称第一轮投标将在未来几周截止。

资深并购银行家根据类似交易的估值认为，这起出售交易价值可能介于3-3.5亿美元，相当于管理资产规模的1.50-1.75%。

荷兰银行计划退出亚洲私人银行业务之前，几家西方企业已经受2008年金融危机以来的影响采取类似措施。

荷兰银行在由政府接手七年之后，去年11月重新上市，目前有约130名银行家为亚洲和中东富人提供服务。

荷兰银行拒绝就出售进程置评，但在一份电邮声明中称，过去几个月已经在香港和新加坡裁员20多人，以让业务“更具效率”。

星展、宝盛和Lazard拒绝置评。因谈判属机密，消息人士不愿署名。(完)