荷兰银行下调对贵金属今明两年末的价格预估

路透6月26日 - 荷兰银行周三调降了对贵金属2013和2014年末价格的预估，因预期价格走软及缺乏收益将使投资者结清仓位。

“我们预计投资者今年会继续结清部位，这也是因为所有贵金属的技术指标都转为偏空，”荷兰银行分析师Georgette Boele在研究报告中称。

“在资本收益前景低迷以及没有回报的情况下，投资者没有理由持有贵金属。”

该行将2013年末的金价预估由每盎司1,300美元降至1,100美元，将2014年末的价格预估由1,000美元降至900美元。

“美国经济数据改善对金价不利，此外投资者仍在结清部位，上市交易基金(ETF)的整体部位仍然非常大，”Boele称。

Boele称，与黄金不同的是，投资者刚开始结清铂金(白金)和钯金部位，今年剩余时间，投资者结清部位将是贵金属投资的主题。

荷兰银行也下调了今明两年白银、铂金和钯金价格的预估。

其将今年底时银价预估由每盎司25美元降至16美元，铂金价格预估由1,750降至1,100美元，钯金价格预估由650降至500美元。

该行表示，仍预计到2014和2015年白银、铂金和钯金价格将会复苏，因全球经济增强，应动能带动工业、汽车销售和珠宝需求的改善。(完)

(编译 李春喜; 审校 隋芬)

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