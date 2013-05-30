中国开发商将在伦敦打造大型商业区

路透伦敦5月29日 - 中国地产开发商--总部基地（ABP）已与伦敦方面签署协议，将把伦敦城市机场附近的一个废弃地块打造成伦敦第三处金融区，主要面向中资企业。预计到竣工时，该项目总值将达到15亿美元。

该地块面积35英亩，位于皇家阿尔伯特船坞，目前主要是一些废弃的仓库和船坞。总部基地将联手英国开发商Stanhope，将其打造成320万平方英尺、由写字楼、住宅和店铺组成的商业区，主要容纳中资企业。

伦敦市长约翰逊（BorisJohnson）在签约仪式上说：“在伦敦打造第三金融区，将成为东方投资者放眼西方的信标，将为英国带来数以万计的就业机会，以及数以10亿英镑计的投资。”

这是总部基地在中国以外的首个项目，总部基地已在北京建设了一个1,500万平方英尺的商务区，目前还在青岛和沈阳兴建商务区。

总部基地该项目锁定想在欧洲落户的中国以及亚洲其他国家的公司。总部基地将分五个阶段开发该项目，但未透露投资成本。

总部基地董事长许为平告诉路透，该项目目前尚未签租户，但已有中资企业表示有意进驻。该公司希望能将该商业区70%的空间卖给亚洲企业，中国企业往往更倾向于买下办公场所而非租用。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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