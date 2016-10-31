Abraaj以18亿美元将巴基斯坦KE公司控股权售予上海电力

路透迪拜10月30日 - 侧重新兴市场的私募股权公司阿布拉吉集团(Abraaj Group)周日宣布，已经同意以17.7亿美元，将巴基斯坦卡拉奇电力公司(K-Electric，KE公司)(KELE.KA)的多数股权出售给中国上海电力(600021.SS)。

这是十年来巴基斯坦的最大一笔并购交易，在“一带一路”倡议带动下，中资企业在南亚的投资热情高涨。

阿布拉吉集团控股的KES Power将出售所持KE公司的66.4%股份，该交易还有待监管审批。

消息人士8月告诉路透，上海电力和中国南方电网等中资企业参与竞购KE公司控股权。

上海电力董事长王运丹表示，作为战略投资者，公司将利用自己的优势，进一步发挥KE公司的潜力，向巴基斯坦人民和政府提供更好的服务。(完)