Abraaj以18亿美元将巴基斯坦KE公司控股权售予上海电力

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透迪拜10月30日 - 侧重新兴市场的私募股权公司阿布拉吉集团(Abraaj Group)周日宣布，已经同意以17.7亿美元，将巴基斯坦卡拉奇电力公司(K-Electric，KE公司)(KELE.KA)的多数股权出售给中国上海电力(600021.SS)。
这是十年来巴基斯坦的最大一笔并购交易，在“一带一路”倡议带动下，中资企业在南亚的投资热情高涨。
阿布拉吉集团控股的KES Power将出售所持KE公司的66.4%股份，该交易还有待监管审批。
消息人士8月告诉路透，上海电力和中国南方电网等中资企业参与竞购KE公司控股权。
上海电力董事长王运丹表示，作为战略投资者，公司将利用自己的优势，进一步发挥KE公司的潜力，向巴基斯坦人民和政府提供更好的服务。(完)
(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。