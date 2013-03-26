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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 26日 星期二 10:25 BJT

FBI否认逮捕切尔西老板阿布

美国联邦调查局(FBI)周一否认逮捕俄罗斯大亨、切尔西老板阿布拉莫维奇。此前俄罗斯RBK报道称阿布拉莫维奇在美国被逮捕，而阿布发言人否认了这一报道。俄罗斯大亨别列佐夫斯基日前在英国死亡，别列佐夫斯基生前与阿布拉莫维奇曾是生意伙伴，两人去年为数十亿美元资产对簿公堂。路透
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