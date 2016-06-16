焦点：ABS助中国银行业拓展处置不良新径 成本优势尚不明显业者仍观望

路透北京6月16日（作者 马蓉） - 中国经济下行压力同时伴随供给侧改革，令银行业资产质量明显承压，不良率持续上升，催生重启不良贷款资产证券化（ABS）。但市场人士指出，从目前首批面市的不良ABS产品来看，其基础资产质虽优但回收率偏低，与传统处置方式相比银行的成本优势尚不明显，多属试水性质，多数银行仍持观望态度。

在传统处置渠道日益受限的情况下，不良贷款资产证券化（ABS）有助银行业拓展处置不良新途径，除了能助其实现不良真正出表外，银行在产品上还拥有更多定价主动权并可获取处置后收益。

“在可以预见的2-3年时间里，中国不良资产风险还会暴露，不会见底。”一位接近四大资产管理公司的（AMC）人士在东方金诚不良资产证券化论坛上称，当前商业银行账面不良贷款率存在一定程度的低估，主要在关注类和次级类的风险度量方面存在偏差，风险释放无法避免。

上述人士进一步指出，分地区看，沿海地区不良存量大，内地增速快，且从内蒙古、山西等资源依赖型地区刮起的不良“沙尘暴”正向东北等重工业严重过剩的地区蔓延。此外，河北及环北京地区因受环保高压影响，不良高发风险较其他地区更猛烈、更持久。

银监会数据显示，截至2016年一季度末，中国银行业不良贷款余额约2.1万亿，不良贷款率为2.04%。其中，商业银行不良贷款余额1.4万亿，不良贷款率为1.75%。

交通银行(601328.SS)(3328.HK)董事长牛锡明日前亦表示，经济进入新常态后，银行不良贷款率一直处于上升通道，且尚未触顶；中国银行业在2016年、2017年将面临较大压力。

分析人士对此认为，与上轮相比，此轮不良资产处置呈现出规模大、范围广、周期长等特点，依靠批量转让等传统方式很难消化不良上升压力，亟需拓展不良处置手段、构建不良新生态。

民生银行(600016.SS)首席研究员温彬指出，根据四大资产管理公司（AMC）的资本要求及注册资本，预计可处理2.8万亿的不良资产规模，扣除已经处理的部分，在不补充资本的条件下，未来处置不良的空间仅几千亿，即便加上新成立的地方AMC公司，处置不良的规模不超过1万亿。

他建议，应在完善不良ABS一级市场发行的同时，加快不良ABS二级市场流通建设。上述AMC人士也强调，非银行金融机构及非金融企业的不良资产规模持续扩大，亟需创新不良资产处置手段、提升不良资产市场的效率。

监管层对此也颇为关注和重视，并逐步重启开展资产证券化。央行副行长潘功胜在“两会”期间指出，不良贷款正常化是整个信贷资产正常化的部分，有助于培育中国的不良资产市场化处置市场，并表示目前仅是试点并会严防风险。央行下属的交易商协会于3月下旬公布了“不良贷款资产支持证券信息披露指引（征求意见稿）”，以提高不良贷款资产证券化业务透明度，促进资产证券化业务规范化、常态化。

**银行掌握更多主动权**

继5月下旬中国银行、招商银行发行首批不良ABS以来，建设银行(601939.SS)(0939.HK)、农业银行(601288.SS)也相继启动发行计划。同时有接近中国银行的人士称，第二单ABS也在积极筹备，且规模更大。

“发行不良ABS给银行开辟一条公开透明的不良资产处置渠道。”某上市银行投行部人士表示，以往由于银行和AMC对不良资产的价格判断体系有差，定价是二者的主要矛盾，现在通过发行ABS能让银行掌握更多主动权，同时投资者更为广泛，让银行多了一种选择。

某AMC高管表示，通过发行不良ABS，银行可将非标的产品标准化，实现不良资产的出表，且规模越大交易成本越低。广发证券研报指出，中行和招行作为发行人，优先、劣后级持有比例均为5%，风险自留比例较小，较好的达到了不良出表同时风险转移的目标。

同时，银行还可通过不良ABS交易结构的设计获得处置后的收益，如服务费、超额收益等。“如果简单卖断是很难实现的。”上述AMC高管称。

5月下旬，中国银行(601988.SS)、招商银行(600036.SS)各推出不良贷款证券化首期试点产品“16中誉1期”及“16和萃1期”，规模分别为3.01亿及2.33亿。招行相关人士表示，目前正同步推进多个不良资产品种项目，基于小微不良资产的“和萃二期”最快将于6月面市。

**银行短期仍多观望**

不过，华创证券银行分析师张明认为，由于通过自持、代持等腾挪方式占用的资本更低，在表外通道业务监管未全面收紧的情况下，发行不良ABS对银行的吸引力依然有限，其回收率不高、成本高昂，甚至不如出售、核销等传统处置手段。

相关资料显示，两期不良ABS基础资产池风险均较低。“16中誉1期”资产池规模12.54亿元，抵押贷款金额占比81.29%，多数逾期期限在6个月以内，且入池资产在封包期内回收金额达1.55亿元，占优先级发行金额的66%。

“16荟萃1期”资产池规模15亿元，逾期3至6个月的资产占比达到54%，截至公开发行前一周，入池资产包已经实际回收1.64亿元，占全部优先级发行金额的87%。

广发证券指出，两期产品发行金额与入池资产未偿余额之比分别为24.01%和11.11%，相较出售、自行清收等传统的不良处置方式，成本优势并不明显。

“目前（不良ABS）试点只许成功，不许失败，做的都是广告效益，也都很规范。”某大行负责相关业务的人士表示，“但从回报率上看，打包和转让都比证券化高，大部分银行都还在观望，积极性并不高。”

上述投行部人士亦认为，在资产的选择上，应选择满足证券化条件的不良资产作为入池资产，不能比处置的更差，而最终估值则是各方博弈的结果；前端会侧重考虑投资者的需求，定价偏保守，但后端仍存在“超额收益”的可能性，由此可激发银行处置不良部门的积极性。

不过，不良ABS的发行在实际操作过程中需要银行内各部门的协调配合，内部流程较长；外部则因参与机构众多需平衡多方利益，料短期内推进的速度不会很快。（完）