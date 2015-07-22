独家：全球监管机构可能给ABS松绑 以在融资方面发挥更大作用

路透伦敦7月21日 - 两名金融业消息人士周二表示，全球监管机构可能会放宽对资产支持证券的(ABS)限制，银行业和欧洲决策者表示，如果要金融市场在为经济增长融资方面发挥更大的作用，就需要对政策做出修改。

质量不佳的美国房屋贷款支持的ABS被指为2007-09年的金融危机的祸根，导致监管部门加强对这些金融工具的管理。

这使资产支持证券市场受到打击，该市场在欧洲仍只有危机前规模的一半，不过在美国已经反弹。

欧盟正在着手对ABS实施改革，希望复苏这个市场，以为主要依赖银行贷款的欧洲企业提供融资。改革措施将寻求削减高质量证券化债务的资本费用。

目前巴塞尔银行监管委员会已经展开彻底评估，以确定银行业对持有这类证券化债务到底应当持有多少资本。

本周，该委员会向银行业发出问卷，以检验对优质贷款证券化债券下调资本要求的影响。

“他们已经调降证券化的资本要求，这是随着政治风向而起的改变，”一位看过问卷内容的欧洲银行高层对路透说。

目前为止，尚无迹象显示全球监管当局愿意跟进欧盟，从而避免ABS市场过于分化。目前ABS市场是一个全球市场，没有区域界限。

反过来说，这份问卷也是巴塞尔银行监管委员会或将在审视交易往来帐册时，保持灵活弹性的迹象。该问卷也检验了舍弃所谓的“不对称相关性”的情况，即覆盖避险较不完备的ABS部位的资本要求。

但该委员会也在检测对一项新资本要求的意见，该要求覆盖了不在ABS一般规定之内的产品。

巴塞尔银行监管委员会希望在今年底之前完成检视交易帐册的工作，然后再决定何时必须实施调整。(完)

(编译 李春喜/李婷仪 审校 王丽鑫/白云)

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