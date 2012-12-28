交行ABS被《亚洲货币》评为今年最佳证券化交易

路透上海12月28日 - 国际知名财经媒体--《亚洲货币》(Asiamoney)杂志近日宣布,中国交通银行(601328.SS)(3328.HK)10月发行的第一期信贷资产支持证券(ABS),被其评为2012年最佳证券化交易.

《亚洲货币》的官方网站指出,交行ABS交易是自2008年次贷危机以来,首单由全国性股份制商业银行发起设立的信贷资产证券化项目,也是交行首次试水资产证券化项目.

该网站称,为支持国内经济增长,中国国内银行业承受增加信贷规模的压力,但受制于严格的银行业监管指标,国内银行业信贷规模增长有一些难度.而信贷资产证券化恰恰能够帮助银行以较低的成本增加其资产.交行的项目为中国ABS市场树立一个标杆.

交行ABS的发行期间进行为期两周的路演,这是债券发行项目有史以来的最大一次路演,提高了国内机构对ABS产品的认识和关注,也是第一次实现真实销售,不仅有银行,而且吸引证券公司、基金管理公司、信托公司和保险公司参与.这是在保监会新规出台后,首次有保险资金认购的ABS产品.

海通证券(600837.SS)(6837.HK)、国泰君安证券和中信证券(600030.SS)(6030.HK)担任交行ABS项目的联席主承销商,海通证券亦是该项目的簿记管理人.

阿里巴巴集团30亿美元的银团贷款,本次被《亚洲货币》评选为今年最佳银团贷款,该银团贷款参与方包括澳新银行(ANZ.AX) 、瑞信CSGN.VX、星展银行(DBSM.SI) 、德意志银行(DBKGn.DE) 、汇丰银行等.(完)

欲了解详情,请点选《亚洲货币》网站 (here)

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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