中国国家统计局2015年经济运行情况发布会要点摘录（更新版）

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路透北京1月19日 - 中国国家统计局周二公布，去年四季度国内生产总值（GDP）同比增长6.8%，为2009年一季度以来最低。2015年全年GDP增长6.9%，为1990年以来的25年新低。

以下为国家统计局局长王保安介绍2015年国民经济运行情况的要点摘录：

--股市波动对经济的影响有待核算--

2015年中国的房地产市场下行以及股市出现的波动，应该说对中国经济增长都是有影响的，但是影响有多大，我们还要做进一步的核算核实。

比如股市，一会儿涨上去，一会儿跌下来，但是我们GDP核算是依据交易量，从这个角度来讲，交易量的增加就是正贡献。2015年房地产的投资增速在回落，但是销售面积和销售金额比2014年增长，综合来讲，对GDP影响不大。至于政府债务，没有出现明显的增长，占GDP不到40%，是在国际通常认定的60%警戒线以下。

从这个角度来讲，2015年的中国经济如果要是考虑这些因素，包括新经济的发展，“三新”产业的发展，创新驱动的增强，动力转化的加速，正负两方面因素作用的结果结合才带来了6.9%的增长速度。

中国对经济增长从来没有追求过高的增长速度，宏观调控是要尽量熨平经济较大的波动。现在仍然还是要保持中高速的增长，要适应和引领新常态，新常态的主要表现从速度来讲是中高速，从动力上讲就是创新驱动，从体制和保障上讲就是要推进全面深化改革，尤其是供给侧结构性改革，这符合我们的战略目标。

--人民币贬值不会成为一种趋势--

人民币贬值内外有两种因素，一方面是美元升值在中国的表现，美元的升值带来人民币的贬值，人民币的贬值对中国经济的影响我想不会太大或者不是那么明显，因为有3万多亿外汇储备。从长远来看，人民币贬值也不会成为一种趋势，我们对中国经济增长是有信心的。

中国经济增长的中高速今后一个时期应该会是一个常态的表现。经济增长的总体势头是没有改变的，中国经济有四个“没有改变”。结构调整的势头没有改变，长期持续增长的环境和条件没有改变，大国经济韧劲足、强力大、回旋余地大的现实都没有改变。关键是中国工业化、城镇化的提速对经济增长潜力的表现也是显而易见的。在这种情况下，人民币贬值不会成为一种趋势。

--去产能由市场主体依据市场的供需情况自主决定--

关于去产能对增长和就业的影响。去产能是宏观调控和政府政策主动作为的表现。当然新一轮的去产能会更多的运用法治化、市场化的理念进行指导。由市场主体依据市场的供需情况自主决定，政府只是在政策上尤其是在社会保障政策进行托底。

一方面从结构的优化升级有这个要求，另一方面在一些传统行业确实存在产能过剩以及“僵尸企业”，在这种情况下去产能对就业不可能不产生影响，这就是为什么要社会政策托底，宏观政策要稳，产业政策要准，微观政策要活，改革措施要实，社会政策要托底。

就业政策、失业保险政策的完善，尤其是一系列加大就业推进就业力度的政策，就是为了保证去产能过程是一个平稳的过程，而不至于出现明显的失业现象，以保证中国经济的平稳、中高速的增长。

--2015年中国经济整体平稳，稳中有进、稳中有好--

2015年中国经济整体平稳，稳中有进、稳中有好。首先是速度稳，四个季度没有多大的波动。第二是就业稳，新增就业人数包括大学生就业在增长。大城市调查失业率在5.1%左右。第三是物价稳，全年CPI上涨1.4%，12月份1.6%。第四是居民收入稳定增加。农村居民人均可支配收入实际增长7.5%，城镇居民增长6.6%，全国居民的人均可支配收入增长7.4%。

稳中有进主要表现在一是结构升级，GDP中第三产业比重已经占到50.5%，比第二产业高了10个百分点。二是需求结构改善，最终消费对GDP的贡献达到了60%以上。三是居民消费的结构升级改善。这几年恩格尔系数都在下降，从2013年的31.2%降到2014年的31%，2015年进一步下降到30.6%。

进中有创主要表现在创新，2015年高技术产业的增加值增速比规上工业高4.1个百分点，说明“三新”的发展，新兴产业、新型业态和新的商业模式蓬勃发展，市场活力进一步激发。非公企业增长较快，其工业增加值增长比国有控股企业高很多，利润也高了很多。

创中提质这主要表现在要素扩张进一步向提质增效转变，可持续发展进一步增强，单位GDP的能耗去年下降了5.6%，这个成绩是来之不易。此外，2015年全员劳动生产率去年比上一年增加了4,733元/人。

--中国GDP核算不存在有人干预或者修改数据的可能--

GDP核算是党中央、国务院很重视的一项工作，是统计工作的一个重要的组成部分，也是标志性的、窗口性的指标。党中央、国务院要求要通过深化统计改革，深化体制机制改革，完善统计调查与统计核算方法，要把统计做实做准，要不断提高统计数据质量。

第一中国GDP核算有扎实的、准确的基础数据，有制度、体制和机制保障。所谓体制和机制保障，是指100万“四上”企业是联网直报，企业直接进入了国家统计局的联网直报系统，直接报送数据，中间不存在有人干预或者修改数据的可能。这是一个很重要的机制保证。

第二，我们有2万多人的直属调查队，对经济数据进行调查统计和核实，提高了数据的生产质量。与此同时，我们还与大数据企业进行合作，比如生产资料价格数据和卓创公司的合作。此外，每五年进行经济普查，全国动员，地毯式地进行经济社会发展数据的调查和统计。

第三，我们采用国际上通行的统计核算方法，并且全面借鉴了国际上GDP核算的先进经验。去年我国正式采纳了国际货币基金组织的SDDS标准，可以说是更高水平上的“统计入世”。

第四，国际上的权威机构，包括联合国统计委员会、国际货币基金组织、世界银行，对中国的统计数据，尤其是对GDP核算是认可的，采用的也都是我们的数据。

此外，中国GDP核算采用了三步走的方法，即初步核算、初步核实和最终核实。随着更多指标的获取，我们会对GDP数据进行进一步的核实和校准。综上所述，我们公布的GDP是真实可信的。

--2016年中国经济仍将平稳增长--

2016年中国经济仍然面临复杂多变的国际形势，尤其是2016年加快推进供给侧结构性改革，“三去、一降、一补”，在这个过程当中，有些行业可能还会延续下行状态。但是另一方面，新兴产业、新型业态、新的商业模式蓬勃发展。比如新的业态，实物商品网上零售额去年增长了31.6%，远远超过社会消费品零售总额的增长速度。

新兴产业也在蓬勃向上。像深圳、上海沿海的一批新兴战略性产业发展速度都在10%以上；全国高技术产业增加值增长10.2%，比规上工业快4.1个百分点。在优惠政策的刺激下，新能源汽车生产增长较快，增长1.6倍以上。

综合这些因素，预计2016年中国经济仍将平稳增长，对此是有信心的。

--中国去年GDP增速6.9%，对世界经济增长贡献还在25%以上--

2015年GDP增长6.9%。从国际环境看，当前世界经济持续复苏乏力，经济形势错综复杂，国际贸易下降，金融风险增加，这些都不可能不对中国经济产生影响。6.9%是一个不低的速度，符合中国现阶段经济增长的各种因素约束、有关战略目标客观需求的表现。

要辩证地看，在经济增长下行的情况下，大家更多的是看工业增长回落和PPI的长期下降。从工业增长速度来讲，它肯定会影响中国经济的增长速度，但是从我们的发展目标来看，它恰恰是中国实施创新驱动战略、结构优化升级的一个必然要求，也是转型升级阵痛期的正常表现。

比如，六大高耗能工业回落速度是最明显的，但是如果没有高耗能工业的速度下降，资源环境的瓶颈问题怎么解决，绿色发展理念怎么实现，产业结构怎么倒逼升级。眼前看速度虽然回落了，但长远看恰恰是我们的目标所在，也是战略取向所在。

要历史地看。当前中国正处在经济发展的结构转型期，三期叠加，在这种情况下，资源环境条件、市场环境条件、供需条件都发生了变化，中国能够取得6.9%的增长速度，确实是来之不易的。尤其是在当前的国际环境条件下，中国6.9%的速度还是一枝独秀，在全世界名列前茅，对世界经济增长的贡献还是在25%以上。（完）