阿布扎比王室与英国政府洽谈收购苏格兰皇家银行股权--消息

路透阿布扎比3月27日电---接近王室的一名消息人士周二透露,阿布扎比与英国政府就购买後者持有苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)股份一事,目前正处於与阿布扎比王室洽谈的阶段.

"阿布扎比一直在与RBS在内的各方就投资事宜进行洽谈.要谈这项协议会否落实,尚言之过早,"上述接近王室的消息人士指出."我们还需等等看."