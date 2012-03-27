阿布扎比王室与英国政府洽谈收购苏格兰皇家银行股权--消息

国际油价下跌近1% 因担忧美国产量不断上升
路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
路透阿布扎比3月27日电---接近王室的一名消息人士周二透露,阿布扎比与英国政府就购买後者持有苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)股份一事,目前正处於与阿布扎比王室洽谈的阶段.
该消息人士指出,要谈这项协议会否达成,尚言之过早.
三名其他消息人士表示,目前正在最高层级进行会谈当中,尚未涉及阿布扎比的主权财富基金.
"阿布扎比一直在与RBS在内的各方就投资事宜进行洽谈.要谈这项协议会否落实,尚言之过早,"上述接近王室的消息人士指出."我们还需等等看."
阿布扎比政府一名官员拒绝对此置评.英国广播公司(BBC)报导是於周一率先报导这项消息.(完)
--编译 龚芳;审校 王洋
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