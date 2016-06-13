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中国财经 | 2016年 6月 13日 星期一 18:33 BJT

意大利前总理贝卢斯科尼与中资财团就出售AC米兰股权的谈判延长至6月底

路透米兰6月13日 - 据知情人士周一透露，意大利前总理贝卢斯科尼与中国投资财团就出售意大利足球俱乐部AC米兰多数股权的谈判已延长到至少6月底，因为贝卢斯科尼有做心脏手术的计划。

贝卢斯科尼家族控股公司Fininvest 5月初与中国财团展开排他性谈判，试图为AC米兰俱乐部注入新资金。

“谈判截止日期推迟到至少6月30日，”消息人士对路透表示。排他性谈判原定截止到6月20日。(完)

(编译 王颖；审校 张荻)

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