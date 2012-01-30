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路透中文体育短讯 | 2012年 1月 30日 星期一 11:53 BJT

AC米兰逼近意甲榜首

伊布拉希莫维奇周日以一记精彩任意球破门，随後助攻队友得分，率AC米兰3-0轻取卡利亚里，积分距领头羊尤文图斯仅差一分。伊布第32分钟以一记25米外的任意球，将球送入球门上角，七分钟後用胸部将球停给队友诺切里诺，後者一蹴而就。安布罗西尼稍後将比分定格在3-0。

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