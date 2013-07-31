企业并购：咨询公司埃森哲进行谈判，拟收购同业博斯公司--WSJ

路透纽约7月30日 - 华尔街日报周二引述知情人士称，管理咨询公司埃森哲(Accenture) 正在进行谈判，以收购竞争对手博斯公司(Booz & Co)。这一收购交易有望增强埃森哲的战略和运营咨询服务。

埃森哲强烈渴望进行收购。该公司今年已经宣布将收购位于伦敦的全球服务设计咨询公司Fjord、数字化营销公司Acquity Group，以及放贷软件公司Mortgage Cadence。

在正常工作时间外，尚未联系到埃森哲的代表予以置评。博斯公司的发言人表示该公司不会对市场或媒体相关猜测进行评论。

据埃森哲网站称，在截至2012年8月31日的财年，该公司在全球拥有约26.6万雇员，净营收为279亿美元。

据博斯公司网站，该公司在全球拥有超过3,000名雇员。在2010年7月，该公司终止了与另一家管理咨询公司A.T. Kearney的合并谈判。