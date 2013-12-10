银监会：财务公司要做大资金归集率 严格风险管控

路透北京12月10日 -在近日召开的中国企业集团财务公司2013年年会上，银监会主席助理杨家才指出，财务公司未来要把资金归集做大，做活市场融资，延伸服务链条并严格风险管控。

金融时报周二援引他的话称，财务公司未来要把资金归集率作为重要发展目标，目前财务公司行业平均资金集中度为29%，总体上还不高，大约还有3.1万亿元没有归集进来。

另外，财务公司可以灵活运用多种融资工具，包括拆借，发债，票据，大额存单，商业票据融资等。要逐步推进商业票据业务，由成员单位开立商业票据，财务公司承兑，银行贴现。

在资产交易方面，贷款转让，票据转让，资产证券化等业务财务公司原则上都可以做，但是业务准入时要根据财务公司的经营状况，管理能力，服务水平来定。

杨家才指出，对于资产证券化，贷款转让，票据，买入返售等业务，一定要在“实”上做文章。同时要延长财务公司的金融服务链，企业产品上下游链条有多长财务公司就可以跟多长。

他强调，财务公司最大的风险是产业风险，决策风险，需要从源头防控，风险管控能力将是下一步修改企业集团财务公司管理办法，推进分级分类管理的重要内容。

据统计，截止今年10月底，全国财务公司共174家，表内外资产规模4.14万亿元人民币，所有者权益3,500亿元，资本实力是2003年的九倍多，平均资本充足率28%，不良资产率0.11%，141家财务公司无不良资产。（完）

(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

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