监管机构制定会计新规 要求银行提早进行资金拨备

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦12月15日 - 国际证监会组织(IOSCO)周四表示，新上路的会计准则将对银行业的财务报表造成重大影响，业者现在就应为此做好准备。会计新规要求银行早在贷款转为坏账之前就拨备资金。
包括欧盟在内逾100个国家正引入名为IFRS9的会计新规，将自2018年1月起实施，但美国将另外实行自己的规定。
新规要求银行从一开始就为贷款拨备部分资金。依据现行规定，在贷款出现实际违约之前，银行无须拨备资金。
在2007-09年金融危机期间，资本不足的银行遇到贷款违约时缺乏缓冲，当局即动用纳税人的钱金援这些银行。
对于租赁及营收何时列入的会计新规亦即将出炉，将对诸多企业造成影响。
IOSCO称，不应低估此事对财务报表标准所造成的冲击。(完)
(编译 王琛；审校 龚芳)
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