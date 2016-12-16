监管机构制定会计新规 要求银行提早进行资金拨备

路透伦敦12月15日 - 国际证监会组织(IOSCO)周四表示，新上路的会计准则将对银行业的财务报表造成重大影响，业者现在就应为此做好准备。会计新规要求银行早在贷款转为坏账之前就拨备资金。

包括欧盟在内逾100个国家正引入名为IFRS9的会计新规，将自2018年1月起实施，但美国将另外实行自己的规定。

新规要求银行从一开始就为贷款拨备部分资金。依据现行规定，在贷款出现实际违约之前，银行无须拨备资金。

在2007-09年金融危机期间，资本不足的银行遇到贷款违约时缺乏缓冲，当局即动用纳税人的钱金援这些银行。

对于租赁及营收何时列入的会计新规亦即将出炉，将对诸多企业造成影响。

IOSCO称，不应低估此事对财务报表标准所造成的冲击。(完)