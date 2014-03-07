今年将大力发展应收帐款证券化等企业ABS业务--证监会

路透上海3月7日 -在经过前几年的探索期，今年中国证券公司资产证券化业务有望迈入快速发展期。中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，今年要大力发展应收帐款证券化等企业资产证券化业务，继续推动信贷资产证券化产品在交易所上市。

他在每周新闻例会上表示，今年要强化对证券化业务各环节的审慎监管，完善取消资产证券化业务行政许可后的相关制度和配套设施；并且要提出立法建议，积极推动完善资产证券化基础法律制度、会计制度和税收制度。

对于债市创新，他指出，今年还将深入开展可交换债、减记债等创新试点，建立健全创新包容的产品体系。

他还表示，今年将完善债券市场风险防控体系建设，加强债券市场风险预警体系建设和应急维稳机制建设，推动按市场化、法治化原则化解债券市场风险；加强资信评级机构监管，提高行业公信力。

稍早中国证监会已宣布取消券商专项投资业务审批，目前以该业务为载体的券商ABS业务将面临审批制度变革。证监会人士稍早表态，ABS业务相关工作将由证监会新设立的债券监管部负责，未来将充分体现简政放权的市场化原则，同时做好事中事后监管和风险防控。

某券商高层曾透露，企业ABS业务此前审批节奏较慢，监管层本意是希望对每一个细分领域的ABS业务的产品设计和风险防范等进行梳理，为今后类似产品提供一个范本。若这种样本短期能够再多一点，今后ABS业务审批进程可以加快。

企业类ABS若按基础资产分类，一般可分三类，即应收帐款类、收益权类及物权类。截止周一，国内证券公司向证监会申报了36个ABS专项计划，有14个ABS计划已被受理，其中大部分是应收帐款或债权类的ABS计划。(完)

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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